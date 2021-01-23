Грузия с 1 февраля возобновляет регулярное международное авиасообщение и ждет туристов

"Мы посчитали возможным снять ограничение на регулярные рейсы с 1 февраля. Это означает, что все авиакомпании, как работающие в Грузии, так и новые авиакомпании, желающие летать в Грузию, смогут планировать и выполнять регулярные рейсы", — сказала Турнава журналистам после заседания Межведомственного координационного совета в пятницу.

Она добавила, что это будет сделано с соблюдением всех медицинских протоколов и правил противовирусной безопасности. "Многие авиакомпании в мире уже делают это сейчас, так что это не будет представлять дополнительной угрозы", — сказала министр.

Кроме того, правительство Грузии обсуждает вопрос, как облегчить режим въезда в страну. "Это взаимосвязанные обстоятельства. Как известно, по некоторым направлениям еще есть регулярные рейсы, но из-за второй волны, из-за определенных ограничений на въезд в ту или иную страну, авиакомпании активно не пользуются правами, частотами и не выполняют столько рейсов, сколько они хотели бы", — сказала Турнава.