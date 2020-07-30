Хадж в Мекку — сегодня и год назад. Две фотографии

Из-за пандемии коронавируса Саудовская Аравия запретила въезд иностранным паломникам. Как сообщает Meduza, ожидается, что в хадже примут участие не более 10 тысяч человек — вместо двух миллионов, которые обычно приезжали в Мекку в предыдущие годы.

Паломников обязали постоянно носить маски, у них измеряют температуру, их тестируют на коронавирус. Вот как выглядит хадж в Мекку в 2020 году — и как он выглядел в 2019-м.

Scanpix, AP

* 2020 год

Scanpix, EPA

* 2019 год