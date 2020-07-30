30.07.2020, 09:30
Хадж в Мекку — сегодня и год назад. Две фотографии
28 июля начался хадж в Мекку, который в 2020 году называют беспрецедентным.
28 июля начался хадж в Мекку, который в 2020 году называют беспрецедентным.
Из-за пандемии коронавируса Саудовская Аравия запретила въезд иностранным паломникам. Как сообщает Meduza, ожидается, что в хадже примут участие не более 10 тысяч человек — вместо двух миллионов, которые обычно приезжали в Мекку в предыдущие годы.
Паломников обязали постоянно носить маски, у них измеряют температуру, их тестируют на коронавирус. Вот как выглядит хадж в Мекку в 2020 году — и как он выглядел в 2019-м.
* 2020 год
* 2019 год
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Утечка метана с морского дна подтверждена: ученые разводят руками
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
Змея напала на ребенка на набережной в Петербурге