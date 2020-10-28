Хельсинки будет теперь привлекать туристов из соседних стран морем, природой и отсуствием толпы
Маркетинговая стратегия Хельсинки будет в следующем году основана на двух темах: на транспортной доступности и близости природы, пишет Yle.
Маркетинговая стратегия Хельсинки будет в следующем году основана на двух темах: на транспортной доступности и близости природы, пишет Yle.
Этим летом рост отечественного туризма спас туристический бизнес в некоторых регионах Финляндии, но не в Хельсинки.
Из-за эпидемии коронавируса заполняемость столичных гостиниц составила в этом году лишь 30%. Год назад этот же показатель составлял 80%.
Хельсинки долгое время ориентировался в особенности на туристов из стран Азии, однако теперь город стремится привлечь путешественников из соседних Северных стран, а также стран Балтии.
- Мы будем больше стараться привлекать туристов из соседних стран из-за вируса, а также из-за того, что экологически устойчивый туризм становится все важнее, — рассказывает Юкка Пунамяки из управления города Хельсинки.
Маркетинговая стратегия Хельсинки будет в следующем году основана на двух темах: на транспортной доступности и близости природы.
- Люди сейчас боятся ездить в большие города, а Хельсинки — город существенного размера, в котором, однако, мало людей и много свободного места. Кроме того, мы находимся прямо на берегу моря, у природы, — говорит исполнительный директор компании Helsinki Marketing Лаура Аалто.
Сегодня более тысячи представителей турбизнеса собрались, чтобы обсудить перспективы туризма в Финляндии. В этом году семинар проходит частично в виртуальном виде.
Предприниматели верят в то, что туристический сектор в Хельсинки и во всей стране имеет хорошие возможности восстановиться после эпидемии. Несмотря на то, что туристический сектор находится в самом тяжелом кризисе за все время, многие возлагают надежды на следующий год.
Например, этим летом отмененный международный художественный фестиваль Helsinki Biennaali должен состоятся следующим летом на острове Валлисаари.
- Этот фестиваль сочетает в себе именно ответственность, близость к природе и к морю, — рассказывает Лаура Аалто.
Под вопросом, однако, остается будущее конгрессов и международных семинаров. В прошлые годы Хельсинки принимал все больше подобных мероприятий, однако в будущем, возможно, часть мероприятий будет проводится удаленно.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Школьница, стоявшая с падающими в обморок, рассказала правду
Была пьяна: сосед о последней встрече с убитой актрисой
Пенсии в Беларуси сравнили с латвийскими, российскими и польскими
Онколог назвал главного врага рака