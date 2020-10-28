Хельсинки будет теперь привлекать туристов из соседних стран морем, природой и отсуствием толпы

Этим летом рост отечественного туризма спас туристический бизнес в некоторых регионах Финляндии, но не в Хельсинки.

Из-за эпидемии коронавируса заполняемость столичных гостиниц составила в этом году лишь 30%. Год назад этот же показатель составлял 80%.

Хельсинки долгое время ориентировался в особенности на туристов из стран Азии, однако теперь город стремится привлечь путешественников из соседних Северных стран, а также стран Балтии.

- Мы будем больше стараться привлекать туристов из соседних стран из-за вируса, а также из-за того, что экологически устойчивый туризм становится все важнее, — рассказывает Юкка Пунамяки из управления города Хельсинки.

Маркетинговая стратегия Хельсинки будет в следующем году основана на двух темах: на транспортной доступности и близости природы.

- Люди сейчас боятся ездить в большие города, а Хельсинки — город существенного размера, в котором, однако, мало людей и много свободного места. Кроме того, мы находимся прямо на берегу моря, у природы, — говорит исполнительный директор компании Helsinki Marketing Лаура Аалто.