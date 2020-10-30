"Хитроу" впервые в истории перестал быть крупнейшим аэропортом Европы. Кто же его обогнал?

За первые девять месяцев 2020 года (с января по сентябрь) услугами аэропорта Хитроу воспользовались 18,97 млн пассажиров, в то время как у парижского аэропорта этот показатель составил 19,27 млн, говорится в отчете аэропорта. Аэропорты Амстердама (Схипхол) и Франкфурт также почти догнали лондонского гиганта — они перевезли 17,6 млн пассажиров и 16,16 млн соответственно.

Все три основных соперника лондонского аэропорта показывают хорошие результаты из-за того, что они ввели оперативное тестирование на Covid-19, чтобы люди могли избежать карантина. Напротив, Британия “слишком медленно начала быстрое тестирование пассажиров” и “отстала” от других европейских стран.

Хитроу сообщил о падении числа пассажиров на 84% в третьем квартале (несмотря на то что основные ограничения были сняты), а убытки с начала года увеличились до 1,5 млрд фунтов стерлингов (или $1,95 млрд). Выручка в третьем квартале упала на 72% относительно аналогичного периода прошлого года — до 239 млн фунтов (или $310 млн).