"Хитроу" впервые в истории перестал быть крупнейшим аэропортом Европы. Кто же его обогнал?

“Франция и Германия и даже Канада и Ирландия перешли к тестированию пассажиров, и это показывает нам, как мы сможем защитить и рабочие места в Великобритании, и людей от коронавируса”, — сказал BBC глава аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей. “Правительству нужно действовать и сделать это до начала декабря, если мы собираемся сохранить рабочие места”, — заявил он. Хитроу, который уже сократил 500 рабочих мест, заявил, что прогнозирует в 2021 году только 22,6 млн пассажиров — это менее четверти уровня 2019 года.
На прошлой неделе главный лондонский аэропорт открыл первый центр экспресс-тестирования для пассажиров, путешествующих в Гонконг, но отсутствие аналогичных тестов для остальных путешественников означает, что многие из них подлежат карантину по прибытии в Великобританию или другие страны. Хитроу призвал власти страны ускорить переговоры с США о создании “воздушного моста” с быстрым тестированием.
Оксана Расулова обратилась к миру на индийском языке
Онколог назвал главного врага рака
Что Кадыров сделал с чеченцем, бросившим банку в москвича в метро
Создан способ искоренить паразитов, перекрыв все пути метаболизма