30.10.2020, 08:02

"Хитроу" впервые в истории перестал быть крупнейшим аэропортом Европы. Кто же его обогнал?


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Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Rauno Volmar

Лондонский аэропорт Хитроу в пандемию потерял звание самого загруженного аэропорта Европы и отдал первенство парижскому Шарль-де-Голлю. Как пишет The Bell со ссылкой на BBC, для правительства Великобритании это очевидный повод ввести оперативное тестирование путешественников на COVID-19 вместо карантина.

За первые девять месяцев 2020 года (с января по сентябрь) услугами аэропорта Хитроу воспользовались 18,97 млн пассажиров, в то время как у парижского аэропорта этот показатель составил 19,27 млн, говорится в отчете аэропорта. Аэропорты Амстердама (Схипхол) и Франкфурт также почти догнали лондонского гиганта — они перевезли 17,6 млн пассажиров и 16,16 млн соответственно.

Все три основных соперника лондонского аэропорта показывают хорошие результаты из-за того, что они ввели оперативное тестирование на Covid-19, чтобы люди могли избежать карантина. Напротив, Британия “слишком медленно начала быстрое тестирование пассажиров” и “отстала” от других европейских стран.

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Хитроу сообщил о падении числа пассажиров на 84% в третьем квартале (несмотря на то что основные ограничения были сняты), а убытки с начала года увеличились до 1,5 млрд фунтов стерлингов (или $1,95 млрд). Выручка в третьем квартале упала на 72% относительно аналогичного периода прошлого года — до 239 млн фунтов (или $310 млн).

“Франция и Германия и даже Канада и Ирландия перешли к тестированию пассажиров, и это показывает нам, как мы сможем защитить и рабочие места в Великобритании, и людей от коронавируса”, — сказал BBC глава аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей. “Правительству нужно действовать и сделать это до начала декабря, если мы собираемся сохранить рабочие места”, — заявил он. Хитроу, который уже сократил 500 рабочих мест, заявил, что прогнозирует в 2021 году только 22,6 млн пассажиров — это менее четверти уровня 2019 года.

На прошлой неделе главный лондонский аэропорт открыл первый центр экспресс-тестирования для пассажиров, путешествующих в Гонконг, но отсутствие аналогичных тестов для остальных путешественников означает, что многие из них подлежат карантину по прибытии в Великобританию или другие страны. Хитроу призвал власти страны ускорить переговоры с США о создании “воздушного моста” с быстрым тестированием.

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