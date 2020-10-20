20.10.2020, 07:00

"Хочу обратно": эстонка, постоянно проживающая на Филиппинах, прилетела в отпуск в Эстонию и теперь не может вернуться в Манилу

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Пилле Паринд-Нисула
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"Хочу обратно": эстонка, постоянно проживающая на Филиппинах, прилетела в отпуск в Эстонию и теперь не может вернуться в Манилу
Foto: erakogu

Постоянно проживающая на Филиппинах эстонка этим летом прилетела в Эстонию, чтобы навестить пожилую маму. Планировалось, что это будет короткий визит, но вот уже четыре месяца она вместе со своими сыновьями живет в Тискре под Таллинном и мечтает вернуться в Манилу, пишет Eesti Päevaleht.

Мы с сыном приехали к маме сразу же, как только появилась возможность прилететь с Филиппин в Эстонию. Обратный рейс планировали на начало августа, но до сих пор прибываем в неизвестности относительно того, когда же вернемся домой. Физически я нахожусь в Эстонии, но мыслями уже давно у себя дома в Маниле.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, осложнил жизнь большинства людей и напомнил нам обо всех иронических шутках, связанных с составлением и осуществлением планов. В этом году ничего не произойдет так, как планировалось.

Самый строгий карантин в мире

Мы переехали на Филиппины на три года, так как моего мужа отправили туда в длительную командировку. Из-за своих рабочих обязанностей супруг остался в Маниле, потому что уже изначально было понятно, что возвращение на Филиппины может быть проблематичным. Я же должна была обязательно прилететь в Эстонию хоть на какое-то время — тут у меня пожилая мама. Кроме того, в то время в Маниле ввели одни из самых строгих карантинных ограничений в мире. И эти ограничения до сих пор действуют!

Foto: erakogu
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На данный момент по нашей рабочей визе улететь в Манилу мы не можем, так как правила разрешают вернуться только гражданам Филиппин. Это не удивительно! За рубежом работает около 10 миллионов филиппинцев, именно они считаются лучшими в мире нянями и сиделками, а также отличными моряками и строителями. Многие страны согласовали общие правила въезда по рабочим визам, но не Филиппины.

Дистанционное обучение Тискре — Манила

Мой младший сын ходит в восьмой класс. Правда, его школа находится на другом конце земного шара и поэтому учиться сейчас приходится по интернету. И он не единственный ребенок из класса, кто находится в таком подвешенном состоянии. К сожалению, из-за пятичасовой разницы во времени он мало общается с одноклассниками из Манилы. Поэтому большую часть программы приходится позже проходить самостоятельно. Это сложно, но ничего невозможного нет.

Когда в начале лета президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что до появления вакцины не разрешит своим детям ходить в школу, это казалось худшим из возможных решений. Теперь ясно, что дистанционное обучение стало частью нашей новой реальности как здесь, так и во всем мире. Нет смысла больше жаловаться на это. Еще год назад я бы и не поверила, что можно посещать филиппинскую школу, сидя в Тискре.

Foto: erakogu

Поэтому сейчас у нас на диване в гостиной проходит дистанционный урок испанского языка. Между собой учитель и ученики говорят на английском, хотя в самом начале, чтобы познакомиться, все по очереди должны сказать какую-нибудь фразу или выражение на своем родном языке. В классе моего сына очень много детей из разных стран, а во всей школе обучаются дети почти 100 национальностей.

Ловушка для учителей

В связи с ограничениями нового времени и некоторыми неудобствами дистанционного образования иногда случаются курьезные случаи. Например, однажды наша учительница английского языка, которая также не может вернуться на Филиппины из Канады, прислала сообщение, что запланированного онлайн-урока не будет. Причина — ураган, бушующий у канадских берегов. Она тоже хочет как можно быстрее вернуться в Манилу.

Хотим на Филиппины!

Каждую неделю кому-то из учителей или семей одноклассников моего сына удается вернуться на Филиппины. В большинстве случаев для въезда в страну было получено специальное разрешение. Мы тоже пытаемся. Первая попытка подать заявление на получение специального разрешения через Торговую палату Северных стран провалилась. Но желание попасть домой никуда не пропало. Мы прикладываем все усилия. Вторая попытка была через посольство Польши на Филиппинах, но и там нам отказали. Кому-то может показаться, что это не критичная ситуация, но для нас это очень важно — там нас ждет мой муж, отец моих детей, мы очень друг по другу скучаем.

В отчаянии мы даже обратились за помощью к почетному консулу Эстонии в Маниле. Через несколько дней получили ответ — оказалось, что почетный консул умер два дня назад. Ой!

Мне все больше и больше начинает казаться, что я играю роль в какой-то приключенческой драме. Сериал, где окончательная развязка станет ясна только после нескольких сезонов. Все бы ничего, но это не кино, а моя жизнь, и я предпочитаю верить, что у нее будет счастливый конец.

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