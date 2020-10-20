"Хочу обратно": эстонка, постоянно проживающая на Филиппинах, прилетела в отпуск в Эстонию и теперь не может вернуться в Манилу

Мы с сыном приехали к маме сразу же, как только появилась возможность прилететь с Филиппин в Эстонию. Обратный рейс планировали на начало августа, но до сих пор прибываем в неизвестности относительно того, когда же вернемся домой. Физически я нахожусь в Эстонии, но мыслями уже давно у себя дома в Маниле.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, осложнил жизнь большинства людей и напомнил нам обо всех иронических шутках, связанных с составлением и осуществлением планов. В этом году ничего не произойдет так, как планировалось.

Самый строгий карантин в мире

Мы переехали на Филиппины на три года, так как моего мужа отправили туда в длительную командировку. Из-за своих рабочих обязанностей супруг остался в Маниле, потому что уже изначально было понятно, что возвращение на Филиппины может быть проблематичным. Я же должна была обязательно прилететь в Эстонию хоть на какое-то время — тут у меня пожилая мама. Кроме того, в то время в Маниле ввели одни из самых строгих карантинных ограничений в мире. И эти ограничения до сих пор действуют!