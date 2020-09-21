Холера, мировые войны и коронавирус: печальная история Октоберфеста
В прошедшую субботу должен был открыться Октоберфест. Из-за коронавируса праздника пива в Мюнхене не будет. В его истории это не единственный печальный факт.
В прошедшую субботу должен был открыться Октоберфест. Из-за коронавируса праздника пива в Мюнхене не будет. В его истории это не единственный печальный факт.
За его 210-летнюю историю Октоберфест отменяли 24 раза. Нынешняя отмена — первая за послевоенный период.
Коронавирус — не первая напасть, подорвавшая не только здоровье жителей Мюнхена, но и экономическое благосостояние местных пивоварен. Из-за эпидемий Октоберфест отменяли до COVID-19 дважды: в 1854 и 1873 годах. В обоих случаях виной всему была холера. Первая общегерманская промышленная выставка, проходившая в Мюнхене в июне 1854 года, стала настоящим катализатором распространения страшной кишечной инфекции. Октоберфест решили отменить, что, разумеется, вызвало недовольство производителей пива и других участников. Уже в сентябре в Мюнхене решили, что эпидемия холеры закончилась. Принцесса Тереза, жена короля Баварии Людвига I, свадьбе которых и обязан своим появлением мюнхенский праздник пива, приняла участие в благодарственном молебне по случаю окончания эпидемии. Она заразилась холерой и умерла спустя несколько дней, 26 октября 1854 года. В тот год холера унесла жизни 3000 жителей Мюнхена.
Не проводили Октоберфест, конечно, и в военные годы. Впервые праздник отменили в 1813 году из-за наполеоновской оккупации. Первая мировая война прервала празднование: с 1914 года по 1918 годы Октоберфест не проводили.
Между мировыми войнами Октоберфест отменяли дважды: в 1924 и 1925 годах. Тогда из-за гиперинфляции на улицах Мюнхена выстраивались очереди за товарами первой необходимости. Обесцененные банкноты люди были вынуждены носить в корзинах для белья. 14 тысяч марок — за два кофе, миллиард — за билет в театр. Такое количество купюр не мог вместить ни один кошелек. О праздновании и пиве и речи быть не могло.
Следующая продолжительная пауза в истории Октоберфеста наступила во время Второй мировой войны: c 1939 по 1945 год. В послевоенные годы проводились скромные торжества. И лишь в 1949 году масштаб праздника достиг довоенного времени. Пиво лилось рекой: 100 тысяч литров в день.
Еще одним трагическим событием в истории Октоберфеста стал теракт, совершенный 26 сентября 1980 года. В 22:20 недалеко от входа сработало взрывное устройство. 12 человек погибли, десятки получили ранения. Теракт совершил праворадикальный экстремист Гундольф Кёлер, ставший 13-й жертвой трагедии. Празднование Октоберфеста не было прервано, что потом подвергалось критике. В выходные, после того, как произошел теракт, праздник пива посетили около миллиона человек. Траурная церемония по погибшим состоялась четыре дня спустя, 30 сентября 1980 года, и на это время Октоберфест был прерван. “Время раны не лечит”, — сказала мать, потерявшая сына в этой трагедии. Пострадавшие и родственники погибших долгие годы проходили лечение и реабилитацию.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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