Холера, мировые войны и коронавирус: печальная история Октоберфеста

Октоберфест отменяли из-за войн и инфляции

Не проводили Октоберфест, конечно, и в военные годы. Впервые праздник отменили в 1813 году из-за наполеоновской оккупации. Первая мировая война прервала празднование: с 1914 года по 1918 годы Октоберфест не проводили.

Между мировыми войнами Октоберфест отменяли дважды: в 1924 и 1925 годах. Тогда из-за гиперинфляции на улицах Мюнхена выстраивались очереди за товарами первой необходимости. Обесцененные банкноты люди были вынуждены носить в корзинах для белья. 14 тысяч марок — за два кофе, миллиард — за билет в театр. Такое количество купюр не мог вместить ни один кошелек. О праздновании и пиве и речи быть не могло.

Следующая продолжительная пауза в истории Октоберфеста наступила во время Второй мировой войны: c 1939 по 1945 год. В послевоенные годы проводились скромные торжества. И лишь в 1949 году масштаб праздника достиг довоенного времени. Пиво лилось рекой: 100 тысяч литров в день.