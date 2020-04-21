Хорошая новость! airBaltic планирует возобновить регулярные полеты уже в мае

airBaltic планирует уже к концу года восстановить 60% объема рейсов, которые действовали до кризиса. Для этого авиакомпания будет использовать только новые самолеты марки Airbus. По оценкам Мартина Гаусса, в следующем году, вероятно, стоит ждать слияний различных авиакомпаний, и пройдет еще много лет, прежде чем все смогут вернуться к докризисным объемам полетов.

На данный момент количество бронирования билетов airBaltic сократилось в 50 раз. Большинство бронирований — полеты начиная с июля.

Источник: Reisidiilid