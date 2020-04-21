Хорошая новость! airBaltic планирует возобновить регулярные полеты уже в мае
Руководитель airBaltic Мартин Гаусс сообщил, что авиакомпания уже в мае может восстановить регулярные рейсы по 12 направлениям, но только в том случае, если получит официальное разрешение на возобновление полетов и они будут признаны безопасными для пассажиров. Сначала airBaltic планирует задействовать 5 самолетов, постепенно добавляя в расписание дополнительные самолеты и пункты следования.
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