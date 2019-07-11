Хорошая новость для любителей сериала HBO! Зеленский официально открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения, передает "Радио Свобода".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения, передает "Радио Свобода".
Об этом он заявил на церемонии введения в строй нового саркофага, построенного над взорвавшимся реактором Чернобыльской атомной электростанции. Защитное сооружение строили более двадцати лет.
Зеленский заявил, что его указ “станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины”, а кроме того, “уберёт предпосылки для коррупции и дурных запретов”. По мнению президента, Чернобыль будет теперь “символом свободы новой Украины — с инвестициями и будущим”.
Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной недалеко от украинского города Припять, произошел 26 апреля 1986 года. Тогда в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Более 115 тысяч человек были навсегда эвакуированы из 30-километровой зоны вокруг станции, ставшей известной как “зона отчуждения”.
Авария считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Радиоактивному заражению подверглись значительные территории Украины, Белоруссии и России. Точное количество умерших непосредственно от последствий катастрофы посчитать невозможно — цифры разнятся от нескольких тысяч до сотен тысяч человек.
В ноябре 1986 года над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, где произошёл взрыв, был построен железобетонный саркофаг, который должен был обеспечить дальнейшее нераспространение радиации. Строительство нынешнего, нового саркофага стоимостью 1,5 миллиарда долларов, было профинансировано Европейским банком реконструкции и развития. Его возведением занимался французский консорциум Novarka. В сообщении представительства ЕС на Украине говорится, что “отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага”.
В мае 2019 года состоялась премьера сериала “Чернобыль”, созданного американским телеканалом HBО и основанного на реальных событиях. Согласно оценке пользователей сайта IMDb, он занял первую строчку в списке 250 лучших телесериалов в истории. После выхода фильма на Украине отметили небывалый рост туристического интереса к месту катастрофы.
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