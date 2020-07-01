Хорошие новости! Ryanair возобновляет прямые авиарейсы из Таллинна сразу по нескольким направлениям

“Во вторник состоялся первый полет Ryanair из Таллинна в Вену. На среду запланированы полеты в Эдинбург и Дублин”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

По его словам, на этой неделе в Таллиннском аэропорту будут открыты около 10 новых линий.

Оператором большинства из них станет Ryanair, который помимо трех уже обозначенных линий также возобновит полеты в Милан (со 2 июля), Лондон (с 3 июля), Дюссельдорф (с 4 июля), Жирону (с 4 июля) и Пафос (с 5 июля).

“Мы рады, что авиакомпании начали возвращаться в Таллинн. На этой неделе помимо Rynair к нам вернется перевозчик Norwegian, который со 2 июля будет летать в Осло. Потихоньку авиасообщение восстанавливается”, — добавил Ээро Пяргмяэ.