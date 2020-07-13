Хорошие новости! В июле из Таллиннского аэропорта можно улететь уже по 26 направлениям

Теперь можно будет улететь в Лондон, Милан, Малагу, Дюссельдорф, Дублин, Осло и Варшаву, Эдинбург, Жирону и другие города Европы.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в июне стало понятно, как будет развиваться авиационное сообщение, так как положительные изменения проходили чуть ли каждый день, а то и час.

“Желание людей и необходимость путешествовать никуда не пропали. Авиакомпании долго ждали, чтобы возобновить рейсы. Хорошей новостью является то, что теперь из Таллинна можно добраться как до крупных европейских центров, так и до популярных среди жителей Эстонии мест отдыха. Учитывая нашу нестабильную летнюю погоду, еще не поздно подумать об отдыхе на курорте в Южной Европе ”, — сказал Пяргмяэ.

“Но важно, чтобы во время путешествий мы все осознавали ответственность, что коронарный кризис не закончился. Мы должны соблюдать все предписания, которые в разных странах могут отличаться.