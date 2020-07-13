13.07.2020, 11:41

Хорошие новости! В июле из Таллиннского аэропорта можно улететь уже по 26 направлениям

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LENNUJAAM
LENNUJAAMFoto: Karin Kaljuläte

Постепенно ограничения, вызванные пандемией коронавируса, начинают смягчать, а то и вовсе полностью отменять, что положительно влияет на быстрое восстановление международного авиасообщения. В июле в расписание Таллиннского аэропорта добавятся еще 12 направлений!

Теперь можно будет улететь в Лондон, Милан, Малагу, Дюссельдорф, Дублин, Осло и Варшаву, Эдинбург, Жирону и другие города Европы.

 По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в июне стало понятно, как будет развиваться авиационное сообщение, так как положительные изменения проходили чуть ли каждый день, а то и час.

“Желание людей и необходимость путешествовать никуда не пропали. Авиакомпании долго ждали, чтобы возобновить рейсы. Хорошей новостью является то, что теперь из Таллинна можно добраться как до крупных европейских центров, так и до популярных среди жителей Эстонии мест отдыха. Учитывая нашу нестабильную летнюю погоду, еще не поздно подумать об отдыхе на курорте в Южной Европе ”, — сказал Пяргмяэ.

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“Но важно, чтобы во время путешествий мы все осознавали ответственность, что коронарный кризис не закончился. Мы должны соблюдать все предписания, которые в разных странах могут отличаться.

По словам Пяргмяэ, прежде всего возобновлено авиасообщение в теми аэропортами, которые на протяжении долгих лет были популярными направлениями среди жителей Эстонии (например, Берлин, Варшава, Париж и Копенгаген). Кроме того, вновь можно добраться до крупных аэропортов Франкфурта, Хельсинки и Риги, где удобно сделать пересадку на другой рейс.

Ожидается, что в августе авиасообщение будет восстановлено с Брюсселем, Стамбулом и Москвой.

Турфирма Novatours в начале июля начала проводить чартерные рейсы в Грецию. “Мы верим, что в августе мы добавим в расписание рейсы и по другим направлениям, где так любят отдыхать эстоноземельцы. Конечно, мы очень надеемся на возобновление чартеров на курорты Турции, Болгарии и Испании, но об открытии этих направлений можно будет говорить лишь тогда, когда они станут абсолютно безопасными для наших туристов”, — добавил Пяргмяэ.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта надеется, что в течение августа восстановление прямых рейсов из Эстонии продолжится и постепенно приблизится к докризисному уровню. На данный момент из Таллинна летают следующие авиакомпании: AirBaltic, Finnair, Lufthansa, Ryanair, Norwegian, Transaviabaltika ja Wizzair.  В июле, вероятно, добавятся еще рейсы авиакомпаний Belavia, LOT и easyJet, а в августе Turkish Airlines, Aeroflot и SAS.

    

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