Хорошие новости! В июле из Таллиннского аэропорта можно улететь уже по 26 направлениям

По словам Пяргмяэ, прежде всего возобновлено авиасообщение в теми аэропортами, которые на протяжении долгих лет были популярными направлениями среди жителей Эстонии (например, Берлин, Варшава, Париж и Копенгаген). Кроме того, вновь можно добраться до крупных аэропортов Франкфурта, Хельсинки и Риги, где удобно сделать пересадку на другой рейс.
Ожидается, что в августе авиасообщение будет восстановлено с Брюсселем, Стамбулом и Москвой.
Турфирма Novatours в начале июля начала проводить чартерные рейсы в Грецию. “Мы верим, что в августе мы добавим в расписание рейсы и по другим направлениям, где так любят отдыхать эстоноземельцы. Конечно, мы очень надеемся на возобновление чартеров на курорты Турции, Болгарии и Испании, но об открытии этих направлений можно будет говорить лишь тогда, когда они станут абсолютно безопасными для наших туристов”, — добавил Пяргмяэ.
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