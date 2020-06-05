Хорватия к началу июня приняла уже 33 тысячи иностранных туристов. Как ей это удалось?

"Хорватия открыла границы со всеми странами ЕС. По состоянию на начало июня там отдыхают уже 33 тысячи туристов. Загреб, Цавтат и Риека – одни из самых безопасных направлений для путешествий в эпоху постпандемии", — пишет портал со ссылкой на министерство по туризму страны.

При этом страны Евросоюза Хорватия поделила на две группы исходя из эпидемиологической ситуации. Так, жители некоторых государств по прибытии обязаны предъявлять бронирования отелей или ваучеры от турагентств, а также сообщать цель поездки. От этого освобождены граждане 10 стран — Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словении, Словакии и Германии.

Справку об отсутствии COVID-19 Хорватия не спрашивает, обязательного карантина по прибытии тоже нет. Пока не сообщается о том, когда на местные курорты смогут приезжать туристы из стран за пределами ЕС.