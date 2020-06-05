Хорватия к началу июня приняла уже 33 тысячи иностранных туристов. Как ей это удалось?
В Хорватии по состоянию на начало июня отдыхают уже 33 тысячи иностранных туристов, сообщает портал Travel Off Path.
В Хорватии по состоянию на начало июня отдыхают уже 33 тысячи иностранных туристов, сообщает портал Travel Off Path.
"Хорватия открыла границы со всеми странами ЕС. По состоянию на начало июня там отдыхают уже 33 тысячи туристов. Загреб, Цавтат и Риека – одни из самых безопасных направлений для путешествий в эпоху постпандемии", — пишет портал со ссылкой на министерство по туризму страны.
При этом страны Евросоюза Хорватия поделила на две группы исходя из эпидемиологической ситуации. Так, жители некоторых государств по прибытии обязаны предъявлять бронирования отелей или ваучеры от турагентств, а также сообщать цель поездки. От этого освобождены граждане 10 стран — Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словении, Словакии и Германии.
Справку об отсутствии COVID-19 Хорватия не спрашивает, обязательного карантина по прибытии тоже нет. Пока не сообщается о том, когда на местные курорты смогут приезжать туристы из стран за пределами ЕС.
Сейчас в Хорватии уже работают отели и другие средства размещения, рестораны и кафе, общественный транспорт, паромы к островам, множество магазинов. Открыты пляжи и парки, некоторые бассейны, спа-центры и аквапарки, работает загребский зоопарк. Многие туристические объекты начали возобновлять деятельность еще 11 мая.
Тем не менее, туристов и местных жителей по-прежнему просят соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки, а персонал отелей – носить маски.
По состоянию на 5 июня в Хорватии зарегистрировано 2247 случаев коронавируса, выздоровело 2105 человек, скончалось 103. Таким образом, в настоящий момент болеют 39 человек.
В прошлом году страну посетило более 20 млн туристов, что стало рекордом. В период с 2000 по 2011 год сюда ежегодно приезжало около 8 млн человек, поток оставался стабильным. Однако после выхода популярного сериала "Игра престолов", съемки которого частично проходили в Хорватии, страну наводнили путешественники. Сейчас доходы от туризма составляют 20% ВВП страны.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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