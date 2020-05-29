29.05.2020, 07:00
Хорватия открывает границы для жителей десяти стран ЕС, в том числе Эстонии
Хорватия в четверг без каких-либо ограничений открыла границы для граждан десяти стран ЕС, в том числе и Эстонии. Тем самым государство поддерживает жизненно важную для него отрасль — туризм.
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