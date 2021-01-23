Хотите покататься на качелях за 2000 евро? В Валга появился один из самых дорогих аттракционов мира

Житель Валга Калев Лаул разместил на своей страничке в социальной сети Facebook фотографию качелей, которые расположены на мосту над пограничным ручьем Каннаоя, разделяющим Эстонию и Латвию. По словам Калева, раскачиваясь на этих качелях по выходным с 22:00 до 05:00 утра, вы из Эстонии прямиком попадаете в Латвию и автоматически нарушаете действующие законы. Дело в том, что в Латвии как раз в это время действует комендантский час, когда запрещено выходить из дома без крайней необходимости. Несмотря на то, что, "прилетев" на качелях из Эстонии в Латвию, вы тотчас же покинете латвийское правовое пространство, этот проступок будет зафиксирован камерой, и придется по всей строгости отвечать за нарушение закона.

Если еще раз прокатиться на качелях, то речь будет идти уже о систематическом нарушении действующих ограничений. За это дают штраф в размере 2000 евро. Таким образом, если вы хорошо раскачаетесь на качелях и будете кататься в течение 10-15 минут, то в среднем это развлечение может обойтись вам в 100 000 евро.