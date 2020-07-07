Хотите попасть в Горхолл или на крышу зданий квартала Ротерманни? Не пропустите главное мероприятие этого лета — бесплатные экскурсии по недоступным ранее местам

Уже на этих выходных, 11 и 12 июля, Таллинн предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и архитектурой зданий, куда обычно просто так не попасть. Бесплатно можно будет посетить: Горхолл, посольство Швеции на улице Pikk 28, квартиру с террасой на крыше в квартале Ротерманни, необычную гостиницу Hektor Container Hotel, здание бывшего завода подводных лодок, Батарейную тюрьму и многие другие интересные объекты.
Open House Tallinn приглашает вас открыть для себя городские пространства Таллинна и познакомиться со здешней архитектурой и историей зданий. Мероприятие бесплатное и доступно для всех желающих.
В рамках проходящего в течение одних выходных мероприятия для посетителей будут открыты двери около 40 общественных зданий, жилых домов, строящихся объектов и любопытных офисных и производственных зданий.
Open House Tallinn дает посетителям отличную возможность попасть в здания и помещения, обычно закрытые для посещения. Программа состоит из экскурсий для людей всех возрастов с разными интересами. Экскурсии составлены с учетом расположения, тематики и истории здания.
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