Хотите попасть в Горхолл или на крышу зданий квартала Ротерманни? Не пропустите главное мероприятие этого лета — бесплатные экскурсии по недоступным ранее местам

Open House Tallinn приглашает вас открыть для себя городские пространства Таллинна и познакомиться со здешней архитектурой и историей зданий. Мероприятие бесплатное и доступно для всех желающих.

В рамках проходящего в течение одних выходных мероприятия для посетителей будут открыты двери около 40 общественных зданий, жилых домов, строящихся объектов и любопытных офисных и производственных зданий.

Open House Tallinn дает посетителям отличную возможность попасть в здания и помещения, обычно закрытые для посещения. Программа состоит из экскурсий для людей всех возрастов с разными интересами. Экскурсии составлены с учетом расположения, тематики и истории здания.

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