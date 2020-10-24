Хотите жить в Италии? За переезд в итальянскую коммуну доплатят 20 000 евро(3)
Переселенцу подберут жилье и первые три года будут платить пособие.
Переселенцу подберут жилье и первые три года будут платить пособие.
Власти итальянской коммуны Санто-Стефано-ди-Сессанио решили привлечь новых жителей на свои территории, предлагая гранты на развитие бизнеса.
В коммуне живет 115 человек, из которых всего 13 моложе 20 лет, а 41 — старше 65 лет.
Власти предлагают грант в размере €20 000 на открытие собственного бизнеса и по €8000 в год в течение первых трех лет. Переселенцу подберут жилье и будут сдавать его за символическую плату.
Желающие получить грант должны быть резидентами стран ЕС или иметь долгосрочный вид на жительство в одной из стран Евросоюза, выдаваемый на неопределенный срок, быть в возрасте от 18 до 40 лет, без судимостей. Также обязательно надо будет открыть собственный бизнес в коммуне и прожить там не менее пяти лет. Среди приоритетных направлений указаны туризм, фармация, восстановление и развитие местных продуктов питания и др.
Заявки принимаются до 15 ноября. Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Названо единственное эффективное лекарство от COVID-19
Онколог назвал главного врага рака
Отличить грипп от КОВИД можно по одному симптому
"Вредят нашему футболу не только судьи, но и комментаторы"