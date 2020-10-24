Хотите жить в Италии? За переезд в итальянскую коммуну доплатят 20 000 евро

Власти итальянской коммуны Санто-Стефано-ди-Сессанио решили привлечь новых жителей на свои территории, предлагая гранты на развитие бизнеса.

В коммуне живет 115 человек, из которых всего 13 моложе 20 лет, а 41 — старше 65 лет.

Власти предлагают грант в размере €20 000 на открытие собственного бизнеса и по €8000 в год в течение первых трех лет. Переселенцу подберут жилье и будут сдавать его за символическую плату.

Желающие получить грант должны быть резидентами стран ЕС или иметь долгосрочный вид на жительство в одной из стран Евросоюза, выдаваемый на неопределенный срок, быть в возрасте от 18 до 40 лет, без судимостей. Также обязательно надо будет открыть собственный бизнес в коммуне и прожить там не менее пяти лет. Среди приоритетных направлений указаны туризм, фармация, восстановление и развитие местных продуктов питания и др.