Хозяйка легендарного кафе Narva: я надеюсь, мы сможем сохранить традиции даже в эпоху коронавируса

Как известно, коронавирус нанес большой удар по местам общественного питания во всей Эстонии. Не избежали этой участи и известные таллиннские кафе и рестораны. Кто-то приостановил деятельность, кто-то и вовсе навсегда закрыл двери. Однако некоторым заведениям все же удалось выстоять и продолжить работать даже в крайне тяжелых условиях. Одно из них — легендарное кафе Narva на одноименном шоссе.

До сих пор о владелице кафе Алле Сбитневой, как и о самом предприятии, известно было крайне мало. Но, к счастью, она всё же решилась дать большое интервью изданию Ärileht и рассказать, чем сейчас живет кафе.

Как началась история Вашего кафе Narva?

Первый раз я попала сюда в 1986 году благодаря своей подружке, которая в то время была управляющей кафе. Я получила работу кладовщицы и оставалась на этой должности несколько лет. Кафе я выкупила позже, в 1996 году, став единственным его владельцем на следующие 25 лет. А по образованию я бухгалтер.