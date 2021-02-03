Хозяйка легендарного кафе Narva: я надеюсь, мы сможем сохранить традиции даже в эпоху коронавируса

Как Вы думаете, почему люди до сих пор ходят в кафе Narva ?
Человек приходит, присаживается за столик и видно, что он отдыхает. Он сидит, слушает музыку, смотрит в окно и как будто живет другой жизнью в это время. Таких легендарных мест, как наше кафе, осталось не так много. Все, что вы здесь видите, — это наша жизнь, наша история. Кому-то это нравится, кому-то — нет, но мы пытаемся сохранить всё то, что было. Например, московская булочка как была, такой и осталась. Почему мы должны забыть нашу историю и традиции? Нельзя этого делать.
Вы и дальше планируете сохранять традиции?
Обязательно. Я обсуждала планы со своей дочерью — мы часто так делаем. У нас в этом смысле единое видение и цели — как в плане оформления интерьера, так и в организации деятельности. Кафе останется таким, какое оно сейчас. Всегда можно открыть новое заведение в новостройке, но “Narva kohvik“ — это “Narva kohvik”.
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