Художники осажденного города: 77 лет со дня снятия блокады Ленинграда

Соломон Юдовин





Ученик Рериха и Добужинского Соломон Юдовин занимался в основном графикой. До Великой Отечественной войны он создал такие циклы гравюр, как “Оборона Петрограда в дни наступления Юденича” и “Гражданская война”. Юдовин прожил почти год блокады в Ленинграде, где выпускал почтовые открытки, а также начал работу над циклом “Ленинград в дни Великой Отечественной войны”. Затем художника эвакуировали в Ярославскую область, но как только блокаду сняли, он вернулся в Ленинград и завершил начатый цикл. Альбом гравюр Юдовина был издан в 1948 году.





Павел Филонов

Один из лидеров русского авангарда Павел Филонов встретил начало войны в Ленинграде. Правда, запечатлеть военные события он не успел — Павел Филонов умер от истощения 3 декабря 1941 года. Сестра художника так вспоминала о смерти брата: “…он лежал в куртке, теплой шапке, на левой руке была белая шерстяная варежка, на правой варежки не было, она была зажата в кулак. Он был как будто без сознания, глаза полузакрыты, ни на что не реагировал. Лицо его, до неузнаваемости изменившееся, было спокойно. <…> Рука большого мастера, не знавшая при жизни покоя, теперь успокоилась”.