ИДЕМ В МУЗЕЙ! 19 декабря состоится развлекательная экскурсия “Истории винного погреба Большой гильдии”

Начиная с 1410 года, как здание Большой гильдии было построено, тут хранили и распивали вино. Уже в средние века горожане могли посетить корчму в погребе. Свою наибольшую популярность корчма заработала тогда, когда носила имя “Сладкая дыра”.

Во время экскурсии посетителей познакомят со средневековым винным погребом и расскажут интересные истории о Большой гильдии. Речь зайдет о роли вина и алкоголя в эстонской культуре. Участников также ждет небольшой сюрприз!

Билеты по цене 8 € можно приобрести ЗДЕСЬ. Размер группы — 10 человек.

NB! Принять участие в экскурсии можно начиная с 18 лет и старше.

Адрес: Здание Большой Гильдии ул. Пикк 17.