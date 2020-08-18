18.08.2020, 16:39

ИДЕМ В МУЗЕЙ! 20 августа в замке Маарьямяэ пройдут экскурсии, выставки, шоу-программы и много других интересных мероприятий


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ИДЕМ В МУЗЕЙ! 20 августа в замке Маарьямяэ пройдут экскурсии, выставки, шоу-программы и много других интересных мероприятий
https://www.ajaloomuuseum.ee

Все мероприятия Дня замка Маарьямяэ состоятся 20 августа с 12:00 до 16:00. Исторический центр Маарьямяэ и все музеи открыты с 10:00 до 18:00.

В День замка Маарьямяэ вход на территорию парка тоже платный. Билет на одного человека, по которому можно посетить парк и все музеи, стоит 5 евро. Семейный билет — 10 евро.


МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВСЕЙ СЕМЬИ В ЗАМКОВОМ ПАРКЕ (с 12:00 до 16:00)

12:00 — 15:00 Поездки на конной повозке для всей семьи

NUMU: виртуальное приключение в парке замка Маарьямяэ

Игрушки маленьких дам и господ — В старину не было ни компьютеров, ни смартфонов. Что же делали дети? Они запускали воздушных змеев или по примеру старших девочек пытались делать аксессуары, например, веера. Мы отправимся в прошлое и сами сделаем игрушки, которыми играли маленькие дамы и господа.

Создадим самую большую в Эстонии сине-черно-белую клумбу. В честь дня восстановления независимости мы подарим Эстонии клумбу в цветах национального флага и будем фотографироваться на ее фоне. Лучшие снимки получат призы.

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В парке замка Маарьямяэ уютно расположились различные автокафе. Приходите открыть для себя новые вкусы и порадоваться нестареющей классике. В самом замке также работает ресторан-брассери Riviera Palais.

Ярмарка НКО Raamaturing. НКО Raamaruring проводит ярмарку в замковом парке — на ней можно будет найти много интересного для дома (в том числе и для хранения яблок).

ЭКСКУРСИИ (сбор у входа в замок)

Экскурсия по выставке “Моя свободная страна”, посвященная Дню восстановления независимости Эстонии (45 минут)

12:00 и 13:00 (на эстонском языке)
13:30 (на русском языке)

Экскурсия “Графский быт” — история замка и имения Маарьямяэ (45 минут)

12:30 и 14:00 (на эстонском языке)
15:00 (на русском языке)

Специальная экскурсия в парке монументов “От Ленина до Кингисеппа” (45 минут)

13:00 и 15:00 (на эстонском языке)

12:00 (на русском языке)

Экскурсия Ристо Лехисте и Яана Элгула “Поющая революция” в здании конюшен + сюрприз! (45 минут)

14:00 (на эстонском языке)

ПРОГРАММА В ЗАМКЕ МААРЬЯМЯЭ

Шоу с шарами “пои”, флажками и огнями. “Пои” — искусство жонглирования, которое берет начало в танцевальных играх новозеландского народа маори. Во время этого шоу артисты жонглируют флажками и связанными веревкой шарами. Пои можно поджечь, и танец станет огненным!

Шоу состоится: 13:00 — 13:10 и 15:00 — 15:10.

Временная выставка старинных летних платьев каминном зале замка.

МУЗЕЙ КИНО

13:00 — 16:00 Показ эстонских короткометражных фильмов в Музее кино

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