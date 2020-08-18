ИДЕМ В МУЗЕЙ! 20 августа в замке Маарьямяэ пройдут экскурсии, выставки, шоу-программы и много других интересных мероприятий

В День замка Маарьямяэ вход на территорию парка тоже платный. Билет на одного человека, по которому можно посетить парк и все музеи, стоит 5 евро. Семейный билет — 10 евро.







МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВСЕЙ СЕМЬИ В ЗАМКОВОМ ПАРКЕ (с 12:00 до 16:00)

12:00 — 15:00 Поездки на конной повозке для всей семьи

NUMU: виртуальное приключение в парке замка Маарьямяэ

Игрушки маленьких дам и господ — В старину не было ни компьютеров, ни смартфонов. Что же делали дети? Они запускали воздушных змеев или по примеру старших девочек пытались делать аксессуары, например, веера. Мы отправимся в прошлое и сами сделаем игрушки, которыми играли маленькие дамы и господа.

Создадим самую большую в Эстонии сине-черно-белую клумбу. В честь дня восстановления независимости мы подарим Эстонии клумбу в цветах национального флага и будем фотографироваться на ее фоне. Лучшие снимки получат призы.