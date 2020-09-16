ИДЕМ В МУЗЕЙ! 20 сентября в Музее архитектуры состоится экскурсия по выставке "UURI RUUMI!"

В воскресенье, 20 сентября, в 14.00 Эстонский музей архитектуры приглашает всех на экскурсию на русском языке по выставке "UURI RUUMI!" (Исследуй пространство!).
Ha выставкe "UURI RUUMI" (Исследуй пространство!) в подвальном зале посетитель может cвоими глазами, носом, ушами, руками всё рассмотреть, понюхать, потрогать, ко всему прикоснуться — и вдруг осознать: он ощущает пространство, он понимает сущность архитектуры. Невероятнoe освещение — в игре света и тени вырисовываются старинные своды соляного склада и колонны из красного кирпича, всё это покрыто извечным соляным налетом.
Выставка "Uuri ruumi!“ обнажает разные грани архитектуры, начиная от идеи и материалов и заканчивая пространственным впечатлением. Зритель получает неповторимые ощущения как свет и зеркальный пол размывают границы воспринимаемого и физического пространства. Совсем другой опыт ждет его в “лесу” свисающих с потолка лент, через которые можно пройти с открытыми или закрытыми глазами к сферическому “гнезду”, безопасному кокону для уединения.
Попробуем нa выставкe найти ответы на вопросы: какой стул наиболее подходит, как соотносятся зрение и восприятие пространства, как пространство влияет на вас, как вы чувствуете себя в круглом пространстве, как вы его нюхаете.
Экспонаты помогают распознавать различные строительные материалы и конструкции, представить “кровообращение” здания и то, с какими помещениями связаны определенные запахи. Здесь есть трубы, через которые можно пролезть, есть анимированная книга, при перелистывании которой оживают не только комната и улица, но и целый город. Экспозиция подталкивает детей и взрослых к размышлениям, предлагает вместе заглянуть в дома и посмотреть на то, что находится за стенами зданий: на город и природу.
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