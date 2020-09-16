ИДЕМ В МУЗЕЙ! 20 сентября в Музее архитектуры состоится экскурсия по выставке "UURI RUUMI!"

Ha выставкe "UURI RUUMI" (Исследуй пространство!) в подвальном зале посетитель может cвоими глазами, носом, ушами, руками всё рассмотреть, понюхать, потрогать, ко всему прикоснуться — и вдруг осознать: он ощущает пространство, он понимает сущность архитектуры. Невероятнoe освещение — в игре света и тени вырисовываются старинные своды соляного склада и колонны из красного кирпича, всё это покрыто извечным соляным налетом.

Выставка "Uuri ruumi!“ обнажает разные грани архитектуры, начиная от идеи и материалов и заканчивая пространственным впечатлением. Зритель получает неповторимые ощущения как свет и зеркальный пол размывают границы воспринимаемого и физического пространства. Совсем другой опыт ждет его в “лесу” свисающих с потолка лент, через которые можно пройти с открытыми или закрытыми глазами к сферическому “гнезду”, безопасному кокону для уединения.