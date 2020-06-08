ИДЕМ В МУЗЕЙ! Чудеса из бетона: шедевры архитектуры от эстонского инженера-строителя

Август Комендант (1906–1992) эстонско-американский инженер-строитель, в сотрудничестве с известными архитекторами и инженерами спроектировал несколько шедевров архитектуры XX-го века. Его профессиональная карьера продолжалась более полувека с 1930-х годов по 1980-е и совпала с периодом, который характеризует модернизация, урбанизация и стремительное развитие технологий.

Здания и проекты, созданные при участии Августа Коменданта, показывают, как можно видеть и ощущать целое, а из большого объема информации выявлять самую важную. Он был профессионалом с хорошим образованием и большим опытом, который работал за границей, но оставался верен своему происхождению и родному языку. В наши дни творчество часто уступает эффективности, большей производительности и ограниченности во времени, а Комендант, как инженер, ценил Архитектуру с заглавной буквы – ее вечную необъятность и долговременное качество. Он понимал, что для рождения чуда недостаточно только расчетов и смет, и здесь не обойтись без творческого импульса. Его мотивировало создание качественных, хороших и вдохновляющих помещений, способных воодушевлять и всех тех, кто в наши дни проектирует и строит нашу среду обитания.