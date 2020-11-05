ИДЕМ В МУЗЕЙ! День отца в Летной гавани: мастер-классы, экскурсии, конкурсы и новая выставка(1)
Проведите День отца весело и познавательно в Летной гавани: 8 ноября с 12:00 до 16:00.
Проведите День отца весело и познавательно в Летной гавани: 8 ноября с 12:00 до 16:00.
Приходите и отметьте День отца в Лётной гавани, где вы сможете принять участие в захватывающей теме спасения на море!
В это Семейное воскресенье можно будет:
– бросать спасательный круг на меткость
– изучить большой спасательный катер и машину спасателей
– узнать, что такое морской спасательный скутер
– порисовать и поразгадывать кроссворды
– смастерить галстук-бабочку для папы
– познакомиться с проектом Союза спасателей “Мое море — уважаю и берегу”, в котором говорится о безопасности на море, предотвращении загрязнения его акватории и вкладе каждого в поддержание чистоты моря (проект будет представлен в 12:30, 13:30, 14:30)
Кроме того, собаки спасателей на воде из НКО Märjad Käpad, доставят удовольствие всем присутствующим.
Все желающие смогут принять участие в экскурсиях в Лётной гавани на эстонском и русском языках в 13:00 и 15:00 (предварительно зарегистрировавшись в кассе). В 14:00 экскурсии на финском языке.
Все выставки и мероприятия семейного воскресенья, в т. ч. экскурсии, включены в стоимость музейного билета. Воспользуйтесь случаем и посетите новую выставку “Неизвестный океан. Балтика в системе Мирового океана”!
Мероприятие организовано Эстонским Морским музеем.
Более подробно ЗДЕСЬ.
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