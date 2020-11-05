ИДЕМ В МУЗЕЙ! День отца в Летной гавани: мастер-классы, экскурсии, конкурсы и новая выставка

Приходите и отметьте День отца в Лётной гавани, где вы сможете принять участие в захватывающей теме спасения на море!

В это Семейное воскресенье можно будет:

– бросать спасательный круг на меткость

– изучить большой спасательный катер и машину спасателей

– узнать, что такое морской спасательный скутер

– порисовать и поразгадывать кроссворды

– смастерить галстук-бабочку для папы

– познакомиться с проектом Союза спасателей “Мое море — уважаю и берегу”, в котором говорится о безопасности на море, предотвращении загрязнения его акватории и вкладе каждого в поддержание чистоты моря (проект будет представлен в 12:30, 13:30, 14:30)

Кроме того, собаки спасателей на воде из НКО Märjad Käpad, доставят удовольствие всем присутствующим.

Все желающие смогут принять участие в экскурсиях в Лётной гавани на эстонском и русском языках в 13:00 и 15:00 (предварительно зарегистрировавшись в кассе). В 14:00 экскурсии на финском языке.