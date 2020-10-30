ИДЕМ В МУЗЕЙ! Мероприятие “Сказки и деревянные ложки” по случаю Дня отца в Эстонском национальном музее в Тарту

В 12 часов начнется увлекательная экскурсия на захватывающую сказочную выставку, а благодаря рассказам одетого в костюм сказочного героя эта выставка станет еще более впечатляющей. Все прибывшие гости — герои дня — будут бесстрашно перемещаться по сказочному лесу в направлении счастливого конца. А награда за достижение счастливого конца — ни больше ни меньше полцарства.

Eesti Rahva Muuseum

В 14 часов начнется мастер-класс, где папы смогут вместе с детьми смастерить деревянную ложку. Такой ложкой дома можно будет есть, например, кашу. Мастер-класс продлится полтора часа. В качестве инструментов будут использоваться различные ножи и долото. Разумеется, гостей научат делать это с учетом правил безопасности. Данный мастер-класс подходит для детей возрастом от семи лет и для пап и дедушек любого возраста.

Более подробную информацию и форму регистрации на мастер-класс вы найдете на сайте Эстонского национального музея.