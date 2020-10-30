ИДЕМ В МУЗЕЙ! Мероприятие “Сказки и деревянные ложки” по случаю Дня отца в Эстонском национальном музее в Тарту

В День отца, 8 ноября, Эстонский национальный музей в Тарту ждет в гости семьи с детьми. Здесь можно будет посетить сказочную выставку “Жили-были…” вместе с гидом, а затем вместе с ребенком смастерить деревянную ложку.
В 12 часов начнется увлекательная экскурсия на захватывающую сказочную выставку, а благодаря рассказам одетого в костюм сказочного героя эта выставка станет еще более впечатляющей. Все прибывшие гости — герои дня — будут бесстрашно перемещаться по сказочному лесу в направлении счастливого конца. А награда за достижение счастливого конца — ни больше ни меньше полцарства.
В 14 часов начнется мастер-класс, где папы смогут вместе с детьми смастерить деревянную ложку. Такой ложкой дома можно будет есть, например, кашу. Мастер-класс продлится полтора часа. В качестве инструментов будут использоваться различные ножи и долото. Разумеется, гостей научат делать это с учетом правил безопасности. Данный мастер-класс подходит для детей возрастом от семи лет и для пап и дедушек любого возраста.
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