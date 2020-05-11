ИДЕМ В МУЗЕЙ! Мультимедийная выставка Monet2klimt вновь открывает двери и радует своих посетителей приятными ценами на билеты
Уже 13 мая в просторном зале бывшего кинотеатра Хелиос вновь открывает свои двери мультимедийная выставка Monet2klimt.
Уже 13 мая в просторном зале бывшего кинотеатра Хелиос вновь открывает свои двери мультимедийная выставка Monet2klimt.
На выставке в огромном зале на 5 метровых стенах в 360 градусов будут представлены в анимированном виде картины Монэ, Ван Гога и Климта. Продолжительность цикла 45 минут. Циклы выставки проходят беспрерывно, поэтому зайти можно в любой момент.
На выставку приглашаются все, кто хочет расслабиться и насладиться музыкой и искусством, забыть о насущных ежедневных проблемах и окунуться в сказочный мир.
До 31.05.2020 вход на мультимедийную выставку со скидкой до -50% от цены выходного дня. Стоимость билета со скидкой для взрослого 6 евро, для пенсионера/ студента 5 евро и за ребенка 4 евро. Приходите в одиночку, в компании друга или семьи.
Всем посетителям будет предоставлена возможность находиться друг от друга на расстоянии минимально 2 м, в фойе будет возможность, при необходимости, купить маску и продезинфицировать руки. Помещение выставки каждый день дезинфицируются. Также возможно бронирование индивидуальных посещений в группе до 10 человек и проведение семейных праздников — например, празднование дня рождения.
Выставка находится в старом городе Таллинна, по адресу Сауна 1.
Время работы выставки до 31.05
Понедельник-Пятница с 14:00 до 19:00
Суббота-Воскресенье с 12:00 до 17:00.
После 31.05 время работы возможно будет изменено.
Подробная информация: www.monet2klimt.ee
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