ИДЕМ В МУЗЕЙ! На Соляном складе Ротерманна откроется беспрецедентная выставка архитектурных комиксов

Выставка, представляющая работы мастеров франко-бельгийского архитектурного комикса, объединяет искусство комиксов и архитектурную графику.

“Тайные города” (Les Cités obscures) легендарной серии графических романов тандема находятся в параллельном мире — это мистическая планета, которая вращается вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля, но нам не видна, поскольку скрыта от нас за Солнцем. Жители этой воображаемой цивилизации сталкиваются с хорошо знакомыми нам проблемами, такими как реорганизация городского пространства, противостояние наследия жажде новизны и т. д. Но при этом они остаются героями и антигероями в лабиринте архитектурных идей и сплоченных систем.

Eesti Arhitektuuri muuseum

Выставка откроется 18 июня. Специально к выставке в июле впервые на эстонском языке выйдет графический роман “Лихорадка в Урбиканде” (La Fiévre d’Urbicande, 1985) — второй из знаменитой серии “Тайные города”. Издание станет прекрасным подарком поклонникам графических романов.