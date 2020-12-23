ИДЕМ В МУЗЕЙ! Новая выставка Fotografiska расскажет о детях, выросших в зонах боевых действий

Автор работ американец Бобби Загер — предприниматель, общественный деятель, меценат и фотограф, который последние 20 лет он жил и работал в общинах, пострадавших от военных конфликтов и бедности.

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“Эти фотографии не предназначены для развлечения. Они должны заставить людей задуматься, вызывать обсуждения, чтобы люди спросили себя, достаточно ли они делают, чтобы помочь?”, — пояснил Загер.

“Цель этих фотографий не в том, чтобы кто-то пожалел или посочувствовал детям на фотографиях. Я хочу, чтобы благодаря смелости этих детей, люди сами тоже стали более смелыми и были благодарны за то, что у них есть. А взамен каждый мог бы подумать о том, как дать надежду ближнему, потому что даже малейший луч надежды дает силы преодолевать трудности”, — подчеркнул Загер.

Выставка будет открыта на 1 этаже Fotografiska до 21 февраля и в галерее под открытым небом творческого городка Теллискиви до 7 марта.