ИДЕМ В МУЗЕЙ! Новая выставка в Fotografiska Tallinn: “Водонепроницаемое сердце” Игнаса Павлюкявичюса

Центральным объектом экспозиции является проекция 3D-аватара, запрограммированного на отображение различных эмоций, которые он получает от аудитории. Уникальность выставки заключается в том, что 3D-аватар постоянно обучается новым эмоциям. Посетители выставки сменят привычную обстановку на неизвестное пространство.

“Моя выставка “Водонепроницаемое сердце” исследует взаимодействие между людьми и искусственным интеллектом на основе моего личного опыта, а также опыта моего постсоциалистического поколения, — так Павлюкевичюс рассказывает о своем творчестве. — Я создал свой аватар (дигитальную репрезентацию себя). Этот аватар представляет меня как человека, который рос, подавляя чувства и не выражая эмоций. Поэтому я сравниваю себя с роботом, спрашивая, чем я отличаюсь от него, если я не могу сказать другим, что я чувствую”.