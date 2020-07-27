ИДЕМ В МУЗЕЙ! Новая выставка в Fotografiska Tallinn: “Водонепроницаемое сердце” Игнаса Павлюкявичюса
В музее Fotografiska Tallinn открылась новая выставка “Водонипроницаемое сердце” (Waterproof Heart) Игнаса Павлюкявичюса (Ignas Pavliukeviсius).
В музее Fotografiska Tallinn открылась новая выставка “Водонипроницаемое сердце” (Waterproof Heart) Игнаса Павлюкявичюса (Ignas Pavliukeviсius).
Павлюкявичюс стал лауреатом специальной премии Nordic & Baltic Young Art Award 2019, присуждаемой Fotografiska Tallinn. В качестве награды художник получил право на организацию персональной выставки в центре фотоискусства.
Игнас Павлюкявичюс — молодой литовский художник, работающий в сфере новых медиа. Игнас сочетает в своем творчестве технологии, интерактивные медиа и современное искусство. Технологические инновации ведут к более точной репрезентации разума, эмоций и внешнего вида человека при помощи искусственного интеллекта. Автоматизация и дигитализация формируют понятие того, что значит быть человеком. Так возникает вопрос, могут ли цифровые существа выражать эмпатию и когда люди примут решение, какие чувства у них вызывают цифровые существа? “Водонепроницаемое сердце” Павлюкявичюса стремится ответить на эти вопросы.
Центральным объектом экспозиции является проекция 3D-аватара, запрограммированного на отображение различных эмоций, которые он получает от аудитории. Уникальность выставки заключается в том, что 3D-аватар постоянно обучается новым эмоциям. Посетители выставки сменят привычную обстановку на неизвестное пространство.
“Моя выставка “Водонепроницаемое сердце” исследует взаимодействие между людьми и искусственным интеллектом на основе моего личного опыта, а также опыта моего постсоциалистического поколения, — так Павлюкевичюс рассказывает о своем творчестве. — Я создал свой аватар (дигитальную репрезентацию себя). Этот аватар представляет меня как человека, который рос, подавляя чувства и не выражая эмоций. Поэтому я сравниваю себя с роботом, спрашивая, чем я отличаюсь от него, если я не могу сказать другим, что я чувствую”.
Возможность представить свои работы на выставке в Fotografiska в Таллинне является специальной наградой, которую Игнас Павлюкевичюс получил на конкурсе молодых художников стран Северной и Балтии в 2019 году. Региональный конкурс молодых художников прошел уже в четвертый раз, а специальная премия Fotografiska Tallinn вручалась впервые.
“Сегодня, более чем когда-либо ранее, границы между различными художественными дисциплинами размыты. Творчество Игнаса Павлюкявичюса привлекло наше внимание, поскольку этот художник показывает новый подход в соединении статики с движением. Для меня большая честь экспонировать “Водонепроницаемое сердце” в Таллинне в Fotografiska. Особенно потому, что мы стремимся стать платформой не только для всемирно известных, но и для талантливых региональных художников, о которых должен услышать весь мир”, — пояснила Маарья Лоорентс, соучредитель Fotografiska Tallinn и руководитель выставки.
Игнас Павлюкевичюс — молодой литовский художник, работающий в сфере новых медиа. Игнас сочетает в себе увлечение технологиями с интерактивными медиа и современным искусством. Павлюкевичюс, родился и вырос в Литве, изучал интерактивные медиа и дизайн (бакалавриат) в Нидерландах и фотографию и медиаискусство (магистратура) в Вильнюсе, а его работы были выставлены в Литве, Италии, Эстонии и Нидерландах. “Водонепроницаемое сердце” Игнаса Павлюкявичюса будет открыто в Таллинне в Fotografiska с 24 июля по 6 сентября в сотрудничестве с NOBA (Центр искусств Северных и Балтийских стран), где будут организованы беседы с художниками и специальные туры на выставке под руководством самого Павлюкявичюса.
Fotografiska Tallinn, основанная в Стокгольме, является всемирно известным центром фотоискусства, где встречаются искусство, вкусная еда, музыка, дизайн и открытое мышление. Fotografiska Tallinn была открыта в июне 2019 года и стала первым филиалом за пределами Стокгольма. Игнас Павлюкявичюс — первый литовский художник, чьи работы выставлены в Таллинне на Fotografiska.
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