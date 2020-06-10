ИДЕМ В МУЗЕЙ! По случаю европейских дней археологии Таллиннский городской музей предлагает тематические экскурсии

Прогулка по Таллинну датского периода в сопровождении археолога Пеэтера Талвара начнется со знакомства с выставкой “Даннеброг и Эстония 1219–2019” в музее Кик ин де Кёк и закончится в Городском музее на выставке “Из городища в город”. Прогуливаясь по Старому городу поговорим о том, как в XIII веке складывался облик города: возникли церкви и монастыри, жилища горожан и первоначальная крепостная стена.

По случаю Дней археологии будет подробно рассказано об археологических раскопках и находках, а также о влиянии на исследования прошлого. В конце прогулки хранитель археологического собрания Кюллике Тинт познакомит с предметами из музейного фонда.

Прогулка продлится 1,5 ч и закончится в Городском музее (Vene 17).

Мероприятие на русском языке состоится 20 июня в 14.00 (встреча в Kик ин де Кёк, Komandandi tee 2). Регистрируйся здесь!