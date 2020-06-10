10.06.2020, 11:00

ИДЕМ В МУЗЕЙ! По случаю европейских дней археологии Таллиннский городской музей предлагает тематические экскурсии

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Kiek in de Köki kindlustustemuuseum
Kiek in de Köki kindlustustemuuseumFoto: Meeli-Kyttim, Kiek in de Köki kindlustustemuuseum

Городской музей готовится к Дням археологии и приглашает на тематическую прогулку по городу и филиалам музея! Экскурсия на русском языке состоится 20 июня в 14.00. Регистрируйтесь и обязательно приходите! Историю города расскажут археологи и удивительные находки.

Прогулка по Таллинну датского периода в сопровождении археолога Пеэтера Талвара начнется со знакомства с выставкой “Даннеброг и Эстония 1219–2019” в музее Кик ин де Кёк и закончится в Городском музее на выставке “Из городища в город”. Прогуливаясь по Старому городу поговорим о том, как в XIII веке складывался облик города: возникли церкви и монастыри, жилища горожан и первоначальная крепостная стена.

По случаю Дней археологии будет подробно рассказано об археологических раскопках и находках, а также о влиянии на исследования прошлого. В конце прогулки хранитель археологического собрания Кюллике Тинт познакомит с предметами из музейного фонда.

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Прогулка продлится 1,5 ч и закончится в Городском музее (Vene 17).

Мероприятие на русском языке состоится 20 июня в 14.00 (встреча в Kик ин де Кёк, Komandandi tee 2). Регистрируйся здесь!

В Дни археологии действует льготный билет 10 €. Семейный билет стоит 20 €. Билеты можно приобрести в кассе Kик ин де Кёк до начала экскурсии.

NB! Количество мест ограничено! Для участия просим предварительно зарегистрироваться!

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