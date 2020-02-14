ИДЕМ В МУЗЕЙ | Себастьян Сальгадо в Fotografiska: фотография — это вся моя жизнь

Себастьян Сальгадо родился в 1944 году, в Бразилии, в штате Минас-Жейрас, он является заслуженным фотографом и защитником природы во Франции и Бразилии. Сбежав из Бразилии из-за политического преследования, Себастьян изучал экономику, и в 1973 году, в Париже, стал профессионально заниматься фотографией, сотрудничая до 1994 года с такими агентствами как Magnum. Потом, Себастьян вместе с женой Лелией Ваник Сальгадо, которая является куратором и продюсером всех его проектов, открыли свою студию Amazonas Images. С 1990-х годов пара также занималась восстановлением тропических лесов в Бразилии. В 1998 году им удалось получить территорию для заповедника, где они основали компанию Instituto Terra, которая занимается посадкой и сохранением леса, а также просветительской работой в сфере экологии.
Фотографии Сальгадо стали частью многочисленных репортажей, которые были опубликованы как в журналах и газетах, так и в престижных книгах и на выставках. В 1989 году он получил премию “Хассельблада”, он является послом доброй воли детского фонда ООН (ЮНЕСЕФ) и почетным членом Американской академии искусств и наук, также он сотрудничал с гуманитарными организациями и работал на благо ЮНЕСЕФ, ООН и Всемирной торговой организации.
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