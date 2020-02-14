ИДЕМ В МУЗЕЙ | Себастьян Сальгадо в Fotografiska: фотография — это вся моя жизнь

“Многие считают меня профессиональным фотографом. Но это не правда. Некоторые считают меня активистом. Это тоже не правда. Правда заключается только в том, что фотография — это вся моя жизнь. На всех моих фотографиях запечатлены моменты, которые я остро пережил сам. Все эти изображения появились благодаря тому, что жизнь, моя жизнь, вынудила их создать”, - рассказывает сам фотограф Сальгадо.

Он потратил шесть лет на то, чтобы, наконец — в 1986 году — получить разрешение задокументировать происходящее на рудниках Серра Пелада, так как военное правительство было категорически против. Рудник Серра Пелада являлся в то время самым крупным в мире открытым рудником по добыче золота, который был расположен посреди жарких джунглей в 430 км от реки Амазонки. Эти рудники привлекли 52 000 золотодобытчиков, которым в надежде на лучшую жизнь для себя и своих семей зачастую приходилось терпеть бесчеловечные условия труда.