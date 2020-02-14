14.02.2020, 09:45

ИДЕМ В МУЗЕЙ | Себастьян Сальгадо в Fotografiska: фотография — это вся моя жизнь


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ИДЕМ В МУЗЕЙ | Себастьян Сальгадо в Fotografiska: фотография — это вся моя жизнь
Scanpix, AFP By-line:INA FASSBENDER

Выставка “Золото”, курируемая Лелией Ваник Сальгадо, представит знаковые фотографии Себастьяна Сальгадо, которые были сделаны им в 1986 году на золотых рудниках Серра Пелада в Бразилии. Fotografiska Tallinn покажет всю золотую серию фотографий, которая будет интересна зрителям как уникальной библейской подачей, так и мощным и универсальным повествованием о бытие человека.

“Многие считают меня профессиональным фотографом. Но это не правда. Некоторые считают меня активистом. Это тоже не правда. Правда заключается только в том, что фотография — это вся моя жизнь. На всех моих фотографиях запечатлены моменты, которые я остро пережил сам. Все эти изображения появились благодаря тому, что жизнь, моя жизнь, вынудила их создать”, - рассказывает сам фотограф Сальгадо.

Он потратил шесть лет на то, чтобы, наконец — в 1986 году — получить разрешение задокументировать происходящее на рудниках Серра Пелада, так как военное правительство было категорически против. Рудник Серра Пелада являлся в то время самым крупным в мире открытым рудником по добыче золота, который был расположен посреди жарких джунглей в 430 км от реки Амазонки. Эти рудники привлекли 52 000 золотодобытчиков, которым в надежде на лучшую жизнь для себя и своих семей зачастую приходилось терпеть бесчеловечные условия труда.

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Выставка “Золото” — это и дань уважения стремлению людей к более достойной жизни, и вызов к существующему положению дел: неужели нет других возможностей для устойчивого управления мировыми ресурсами, кроме беспощадного капитализма? Будь то человеческий ресурс, который рассматривается как бесконечно огромный ресурс с безграничным потенциалом, или природные ресурсы нашей планеты.

“В течение десяти лет это место было воплощением Эльдорадо, а теперь самая дикая золотая лихорадка Бразилии стала всего лишь легендой, которая сохранилась благодаря некоторым счастливым воспоминаниям, и множеству мучительных сожалений — и этим фотографиям”, - отметил фотограф.

На стенах выставочного зала можно будет увидеть, как мужчины различного происхождения, разных возрастных групп и социальных классов, поднимаются по неустойчивым лестницам с тяжелыми 40-килограммовыми мешками за спиной. Фотографии легко могут оставить впечатление, что мужчины лезут по спинам друг друга. На самом деле, это сцена показывает анархически организованное, но хорошо действующее сотрудничество, которое организовали сами золотодобытчики. Один мужчина занимал территорию площадью три на два метра с огромными каменными глыбами, второй оплачивал раскопки этой территории, прибыль делилась поровну. Тяжелую физическую работу — по добыче и удалению ненужных остатков — выполняли наемные работники, мечтая о том, что именно они найдут груду золота и получат от нее свою долю.

“Я быстро понял, что то, что на первый взгляд казалось хаотично передвигающейся людской массой, на самом деле было очень сложной системой, где каждый из пятидесяти двух тысяч мужчин точно знал отведенную ему роль”, объясняет Себастьян Сальгадо. “Все проходило так гладко, что несмотря на ужасные условия, несчастные случаи со смертельным исходом случались редко — мужчин объединяли мечты и опасные поиски золота. Золота, которое могло открыть им дорогу от полной нищеты к большому богатству — и в некоторых случаях так и было”.

Выставка “Золото” — это классическая черно-белая серия фотографий, важной характеристикой которой является ценный исторический взгляд, в котором сильно переплетены мечты людей и реальность. “Для нас большая честь привезти в Эстонию выставку великого документалиста, отпраздновавшего недавно свое 76-летие. Работы Сальгадо представляют собой золотой запас исторических фотографий, которые привлекут в выставочные залы как поклонников повествующей фотографии, так и поклонников истории”, -сказала Маарья Лоорентс, руководитель выставок в Fotografiska Tallinn.

Себастьян Сальгадо родился в 1944 году, в Бразилии, в штате Минас-Жейрас, он является заслуженным фотографом и защитником природы во Франции и Бразилии. Сбежав из Бразилии из-за политического преследования, Себастьян изучал экономику, и в 1973 году, в Париже, стал профессионально заниматься фотографией, сотрудничая до 1994 года с такими агентствами как Magnum. Потом, Себастьян вместе с женой Лелией Ваник Сальгадо, которая является куратором и продюсером всех его проектов, открыли свою студию Amazonas Images. С 1990-х годов пара также занималась восстановлением тропических лесов в Бразилии. В 1998 году им удалось получить территорию для заповедника, где они основали компанию Instituto Terra, которая занимается посадкой и сохранением леса, а также просветительской работой в сфере экологии.

Фотографии Сальгадо стали частью многочисленных репортажей, которые были опубликованы как в журналах и газетах, так и в престижных книгах и на выставках. В 1989 году он получил премию “Хассельблада”, он является послом доброй воли детского фонда ООН (ЮНЕСЕФ) и почетным членом Американской академии искусств и наук, также он сотрудничал с гуманитарными организациями и работал на благо ЮНЕСЕФ, ООН и Всемирной торговой организации.

Выставка “Золото” будет открыта в Fotografiska c 14 февраля до 10 мая.


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