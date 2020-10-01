01.10.2020, 15:02

ИДЕМ В МУЗЕЙ! Сокровища Древнего Египта в Художественном музее KUMU


EST
ИДЕМ В МУЗЕЙ! Сокровища Древнего Египта в Художественном музее KUMU
Scanpix, CHINE NOUVELLE/SIPA

В субботу, 10 октября, в Художественном музее KUMU, впервые в Эстонии открывается масштабная выставка искусства Древнего Египта “Величие Египта. Искусство долины Нила”. На выставке представлены экспонаты возрастом в несколько тысяч лет, относящиеся к одной из ключевых коллекций древнеегипетского искусства –собранию Египетского музея в Турине, в Италии (MuseoEgizio). Одновременно с выставкой в Художественном музее KUMU, сокровища Древнего Египта будут представлены и в Хельсинки, в Художественном музее AmosRex. Уникальный проект трёх музеев предоставляет небывалую до этого возможность открыть для себя сокровища Древнего Египта, не совершая при этом далёких путешествий.

Выставка в KUMU включает 200 оригинальных предметов, которые знакомят с богатым наследием страны фараонов. Среди представленных артефактов — саркофаги, мумии, магические амулеты, различные предметы быта, находки из гробниц и скульптуры. Через семь различных тем выставка рассказывает о жизненном укладе в период правления фараонов и о вере в вечную жизнь, об изображении людей, животных и богов разными способами и с разной целью, об иероглифах, как о художественной форме, а также о прикладном искусстве. Большая часть произведений египетского искусства не была предназначена для зрителей: прекрасные предметы и произведения искусства были наглухо закрыты в гробницах, для того, чтобы они служили богам и ушедшим в мир иной. По словам куратора выставки Паоло Марини, экспозиция предоставляет возможность взглянуть на мир глазами древних египтян. “Благодаря демонстрируемым на выставке артефактам мы можем понять, как египтяне, жившие в ту эпоху, трактовали окружающую действительность, каким видели пышный зеленый ландшафт долины Нила, и каковы были их представления о потустороннем мире. Всё это мы можем узнать благодаря уникальному наследию Древнего Египта”, − рассказывает Марини.

Читайте также:

Помимо того, выставка даёт представление о связи эстоноземельцев с Древним Египтом, перенося зрителя в XIXвек — время всеобщего увлечения Египтом, − благодаря чему египетские древности появились и в эстонских музейных коллекциях.“Можно подумать, что Древний Египет слишком далёк от Эстонии — как в пространственном, так и во временном отношении. Однако, в начале XIX века люди здесь были прекрасно осведомлены о том, что происходило в Европе. Наполеоновские войны и, как результат, всеобщее увлечение Египтом, не оставили в стороне и Эстонию. Здесь также старались коллекционировать предметы, относящиеся к этой загадочной и малоизвестной культуре”, − рассказывает сокуратор выставки Яаника Андерсон.

Выставка представляет собой уникальный проект, поскольку впервые оригинальные древнеегипетские экспонаты прибудут в Эстонию в таком большом количестве. В международном выставочном проекте участвуют Художественный музей KUMU, Египетский музей в Турине и Художественный музей AmosRex в Хельсинки. Директор Художественного музея KUMU, Кади Полли, подчёркивает важность культурных связей, возникших благодаря сотрудничеству с зарубежными коллегами. “Два художественных музея, KUMU и Amos Rex, принимают эту ценнейшую выставку совместно, укрепляя культурные связи между Таллинном и Хельсинки. Несмотря на то, что выставки будут проходить параллельно, они будут дополнять друг друга своими различиями. В Финляндии взаимосвязь с наследием Древнего Египта поможет выстроить исторический роман Мика Валтар “Синухе, египтянин”, а в Эстонии — прошлое прибалтийских немцев”.

10 октября на выставке пройдёт день посетителя, и KUMU будет открыт, в порядке исключения, до 20.00. В программе — экскурсии, занятия для всей семьи и для детей, а также вечер кино. Испытать новые гастрономические впечатления предложит единственный в Эстонии ресторан египетской кухни “Gaberrito´s”. Выставку сопровождает книга на эстонском языке, мероприятия для публики, экскурсии, программы ярких впечатлений и увлекательная образовательная программа для детей и взрослых, знакомящая с культурой Древнего Египта.

В связи с распространением коронавируса и предписаниями Департамента здравоохранения, музей внимательно следит за развитием ситуации и соблюдением соответствующих мер предосторожности. Выставочные залы и общественные пространства снабжены дополнительными средствами дезинфекции, посещение музея стало бесконтактным, обслуживающий персонал носит маски, а в музейных помещениях следят за передвижением посетителей.

Выставка“Величие Египта. Искусство долины Нила”, в Художественном музее KUMU открыта для публики10.10.2020–21.03.2021

Выставка “Величие Египта. Искусство долины Нила” проходит при сотрудничесвте с Египетским музеем в Турине и Художественным музеем Amos Rex в Хельсинки.

Читайте также: