ИДЕМ В МУЗЕЙ! Сокровища Древнего Египта в Художественном музее KUMU

Помимо того, выставка даёт представление о связи эстоноземельцев с Древним Египтом, перенося зрителя в XIXвек — время всеобщего увлечения Египтом, − благодаря чему египетские древности появились и в эстонских музейных коллекциях.“Можно подумать, что Древний Египет слишком далёк от Эстонии — как в пространственном, так и во временном отношении. Однако, в начале XIX века люди здесь были прекрасно осведомлены о том, что происходило в Европе. Наполеоновские войны и, как результат, всеобщее увлечение Египтом, не оставили в стороне и Эстонию. Здесь также старались коллекционировать предметы, относящиеся к этой загадочной и малоизвестной культуре”, − рассказывает сокуратор выставки Яаника Андерсон.

Выставка представляет собой уникальный проект, поскольку впервые оригинальные древнеегипетские экспонаты прибудут в Эстонию в таком большом количестве. В международном выставочном проекте участвуют Художественный музей KUMU, Египетский музей в Турине и Художественный музей AmosRex в Хельсинки. Директор Художественного музея KUMU, Кади Полли, подчёркивает важность культурных связей, возникших благодаря сотрудничеству с зарубежными коллегами. “Два художественных музея, KUMU и Amos Rex, принимают эту ценнейшую выставку совместно, укрепляя культурные связи между Таллинном и Хельсинки. Несмотря на то, что выставки будут проходить параллельно, они будут дополнять друг друга своими различиями. В Финляндии взаимосвязь с наследием Древнего Египта поможет выстроить исторический роман Мика Валтар “Синухе, египтянин”, а в Эстонии — прошлое прибалтийских немцев”.