ИДЕМ В МУЗЕЙ! Соляной склад Ротерманна приглашает всех на увлекательные экскурсии на русском языке

В субботу, 3 октября, в 14:00 состоится тур пo выставкe "Дача. Отдых и архитектура в Эстонии в ХХ веке“. Тур проведет гид Елена Рыбакова.

На выставке впервые представлен обзор богатого наследия дач и баз отдыха Эстонии – зданий, которые сделали отдых доступным для большой части населения в 20-м веке. Экскурс в тему, которая до сих была мало изучена, познакомит посетителей выставки с архитектурным контекстом, а также с наиболее выдающимися строениями. Дача или база отдыха были важным аспектом советского образа жизни – местом встреч, в которых царила неформальная атмосфера.

Помимо появления пригородных дачных районов, новая архитектура отдыха означала распространение модернизма за пределами густонаселенных территорий. Такие здания, адаптированные к природе, давали архитектору возможность быть более изобретательным. В зависимости от амбиций заказчика, результатом могло стать строение, по праву входящее в список лучших произведений архитектуры эпохи.