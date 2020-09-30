ИДЕМ В МУЗЕЙ! Соляной склад Ротерманна приглашает всех на увлекательные экскурсии на русском языке
Не пропустите возможность посетить интересные выставки в Эстонском музее архитектуры. Первая экскурсия на русском языке пройдет уже в эту субботу!
Не пропустите возможность посетить интересные выставки в Эстонском музее архитектуры. Первая экскурсия на русском языке пройдет уже в эту субботу!
В субботу, 3 октября, в 14:00 состоится тур пo выставкe "Дача. Отдых и архитектура в Эстонии в ХХ веке“. Тур проведет гид Елена Рыбакова.
На выставке впервые представлен обзор богатого наследия дач и баз отдыха Эстонии – зданий, которые сделали отдых доступным для большой части населения в 20-м веке. Экскурс в тему, которая до сих была мало изучена, познакомит посетителей выставки с архитектурным контекстом, а также с наиболее выдающимися строениями. Дача или база отдыха были важным аспектом советского образа жизни – местом встреч, в которых царила неформальная атмосфера.
Помимо появления пригородных дачных районов, новая архитектура отдыха означала распространение модернизма за пределами густонаселенных территорий. Такие здания, адаптированные к природе, давали архитектору возможность быть более изобретательным. В зависимости от амбиций заказчика, результатом могло стать строение, по праву входящее в список лучших произведений архитектуры эпохи.
В воскресенье, 25 октября, в 14:00 состоится экскурсия на pусском языке пo выставке “Исследуй пространство!” (Uuri ruumi!), которая научит открыть и прoчувствовать пространство вокруг нас. Выставка была признана лучшей постоянной экспозицией Эстонии!
Созданная в подвальном зале музея обстановка располагает к тому, чтобы посетитель смог всё рассмотреть, понюхать, потрогать, ко всему прикоснуться – и вдруг осознать: он ощущает пространство, он понимает сущность архитектуры. Большую роль здесь играет освещение – в игре света и тени вырисовываются старинные своды соляного склада и колонны из красного кирпича, всё это покрыто извечным соляным налетом. Совсем другой опыт ждет его в „лесу“ свисающих с потолка лент, через которые можно пройти к сферическому „гнезду“, безопасному кокону для уединения. Экспонаты помогают распознавать различные строительные материалы и конструкции, представить „кровообращение“ здания и то, с какими помещениями связаны определенные запахи. Здесь есть трубы, через которые можно пролезть, есть анимированная книга, при перелистывании которой оживают не только комната и улица, но и целый город.
Выставка „Исследуй пространство!“ обнажает разные грани архитектуры, начиная от идеи и материалов и заканчивая пространственным впечатлением. Экскурсию проведёт студентка Эстонской Академии художеств Ясмин Кулагина.
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