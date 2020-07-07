07.07.2020, 10:02

ИДЕМ В МУЗЕЙ! Тематическая экскурсия: пейзаж в творчестве русских художников. От Шишкина до Петрова-Водкина


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ИДЕМ В МУЗЕЙ! Тематическая экскурсия: пейзаж в творчестве русских художников. От Шишкина до Петрова-Водкина
Foto: Karli Saul

Завтра, 8 июля, в 18:00 в Кадриоргском художественном музее происходит тематическая экскурсия искусствоведа Александры Мурре: "Пейзаж в творчестве русских художников. От Шишкина до Петрова-Водкина".

Значительную часть собрания Кадриоргского художественного музея составляют произведения русских художников. Отношение к природе и значения, которыми наделяли пейзажи художники XIX – начала XX века, претерпевали значительные изменения. На примере картин из экспозиции музея рассмотрим некоторые аспекты творчества одного из известнейших русских пейзажистов Ивана Шишкина, а также программные идеи русского реализма в целом. Идейному пейзажу передвижников противопоставим картины природы русских импрессионистов, в первую очередь, Константина Коровина и Валентина Серова. Тематическую экскурсию завершит «космический» взгляд на природу Кузьмы Петрова-Водкина вместе с рассказом о его участии в экспедиции в Самарканд.

Участие по музейному билету. В июле и августе по средам вход в каждый из музеев Художественного музея Эстонии всего 3 евро!

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