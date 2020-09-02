ИДЕМ В МУЗЕЙ | В Fotografiska пройдет экскурсия на русском языке по выставке Лины Ирис Виктор “Темный завет”
В воскресенье, 6 сентября, у жителей Эстонии есть последняя возможность увидеть выставку “Темный Завет” либерийско-британской художницы Лины Ирис Виктор в Fotografiska. Творчество этой художницы объединяет в себе фотографию, живопись и скульптуру, работы выполнены в старинной технике позолоты с использованием 24-каратного золота.
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