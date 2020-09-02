02.09.2020, 09:15

ИДЕМ В МУЗЕЙ | В Fotografiska пройдет экскурсия на русском языке по выставке Лины Ирис Виктор “Темный завет”


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ИДЕМ В МУЗЕЙ | В Fotografiska пройдет экскурсия на русском языке по выставке Лины Ирис Виктор “Темный завет”
Lina Iris Viktor, Fotografiska

В воскресенье, 6 сентября, у жителей Эстонии есть последняя возможность увидеть выставку “Темный Завет” либерийско-британской художницы Лины Ирис Виктор в Fotografiska. Творчество этой художницы объединяет в себе фотографию, живопись и скульптуру, работы выполнены в старинной технике позолоты с использованием 24-каратного золота.

Фотографии на выставке “Темный Завет” сложные, многослойные, с ограниченной цветовой палитрой. В своих работах Лина Ирис Виктор исследует многогранное значение “черного” цвета, как цвета ценностей и социально-политической значимости, а также их культурных, исторических и материальных взаимосвязей.

6 сентября в 16.00 экскурсию по выставке “Темный завет” проведет искусствовед, креативный директор и независимый журналист Анне Ветик. Она интересуется феминистским искусством, модой, переплетением искусства и дизайна, а также влиянием социальных сетей на моду. Она вела программы о моде и дизайне на Эстонском телевидении и проводила семинары по написанию статей о моде в Эстонской художественной академии. Также она ведет собственное шоу на Ida-радио.

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Экскурсия состоится 6 сентября в 16.00 в центре фотографии Fotografiska
Тур пройдет на русском языке.

Адрес: Fotografiska, Telliskivi 60a-8, Tallinn

Больше информации о выставке ЗДЕСЬ.

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