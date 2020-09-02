ИДЕМ В МУЗЕЙ | В Fotografiska пройдет экскурсия на русском языке по выставке Лины Ирис Виктор “Темный завет”

Фотографии на выставке “Темный Завет” сложные, многослойные, с ограниченной цветовой палитрой. В своих работах Лина Ирис Виктор исследует многогранное значение “черного” цвета, как цвета ценностей и социально-политической значимости, а также их культурных, исторических и материальных взаимосвязей.

6 сентября в 16.00 экскурсию по выставке “Темный завет” проведет искусствовед, креативный директор и независимый журналист Анне Ветик. Она интересуется феминистским искусством, модой, переплетением искусства и дизайна, а также влиянием социальных сетей на моду. Она вела программы о моде и дизайне на Эстонском телевидении и проводила семинары по написанию статей о моде в Эстонской художественной академии. Также она ведет собственное шоу на Ida-радио.

Экскурсия состоится 6 сентября в 16.00 в центре фотографии Fotografiska

Тур пройдет на русском языке.