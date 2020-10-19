19.10.2020, 15:57

ИДЕМ В МУЗЕЙ | В Летной гавани открылась выставка об океанах и Балтийском море


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ИДЕМ В МУЗЕЙ | В Летной гавани открылась выставка об океанах и Балтийском море
Aron Urb

17 октября в Летной гавани открылась выставка “Неизвестный океан”, подготовленная Американским музеем естественной истории, и экспозиция “Балтика — в системе Мирового океана” составленная Эстонским Морским музеем.

“Эстонские ученые принимают участие в научных проектах мирового уровня, посвященных исследованию Мирового океана, поэтому сейчас самое время донести данную тему в научно-популярной форме и до посетителей нашего музея”, — сказал руководитель Эстонского Морского музея Урмас Дрезен.

“Открытие выставки в Таллинне стало первой возможностью увидеть на нашем континенте выполненный Американским музеем естественной истории обзор того, что и как уже удалось выяснить об океанах (изученных всего на 15% от их площади). Балтийское море, наоборот, является одним из наиболее полно исследованных водоемов на планете, и поэтому в сотрудничестве с пятью учеными была создана экспозиция о нашем море, дополняющая американскую выставку” — рассказал Урмас Дрезен. Он добавил, что эта выставка — уже второй совместный проект Эстонского Морского музея и Американского музея естественной истории, одного из крупнейших музеев США.

Aron Urb
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Джон Спаркс, руководитель отдела ихтиологи Американского музея естественной истории и куратор выставки “Неизвестный океан”: “На протяжении тех двух десятилетий, что я исследую Мировой океан, меня не перестает поражать неординарность мышления коллег-океанологов, с которой они применяют и приспосабливают новейшие технологии, делая такие открытия, о каких мы раньше могли только мечтать. Например, лишь недавно нам с коллегами удалось объяснить широко распространенный среди морских рыб феномен биофлуоресценции — когда организмы поглощают свет, преобразовывают его и испускают в другом цвете”.

“Посетители выставки смогут узнать об этом исследовании и многих других, а также познакомиться с учеными, которые в буквальном смысле проливают свет на ранее не виданные рубежи Мирового океана”, — добавил Джон Спаркс.

В рамках проекта выставки были выпущены две книги на эстонском языке: для детей -“Ümarmudil otsib kodu” (Бычок-кругляк ищет дом) и научно-популярная книга “Veealuse maailma õhtuõpik” (Вечерняя школа подводного мира).

Выставка “Неизвестный океан” в Летной гавани продлится до 25 апреля 2021 года, а экспозицию “Балтика — в системе Мирового океана” можно будет посмотреть там же до 30 июня 2021 г.

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