ИДЕМ В МУЗЕЙ | В Летной гавани открылась выставка об океанах и Балтийском море

“Эстонские ученые принимают участие в научных проектах мирового уровня, посвященных исследованию Мирового океана, поэтому сейчас самое время донести данную тему в научно-популярной форме и до посетителей нашего музея”, — сказал руководитель Эстонского Морского музея Урмас Дрезен.

“Открытие выставки в Таллинне стало первой возможностью увидеть на нашем континенте выполненный Американским музеем естественной истории обзор того, что и как уже удалось выяснить об океанах (изученных всего на 15% от их площади). Балтийское море, наоборот, является одним из наиболее полно исследованных водоемов на планете, и поэтому в сотрудничестве с пятью учеными была создана экспозиция о нашем море, дополняющая американскую выставку” — рассказал Урмас Дрезен. Он добавил, что эта выставка — уже второй совместный проект Эстонского Морского музея и Американского музея естественной истории, одного из крупнейших музеев США.