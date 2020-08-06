06.08.2020, 13:12

ИДЕМ В МУЗЕЙ! В Таллинне пройдет экскурсия на русском языке “Узоры: дизайн Кренгольмского текстиля 1963-2005”


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ИДЕМ В МУЗЕЙ! В Таллинне пройдет экскурсия на русском языке “Узоры: дизайн Кренгольмского текстиля 1963-2005”
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

В это воскресенье, девятого августа, в 13:00 в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна можно будет увидеть выставку о продукции Кренгольмской текстильной мануфактуры и работавших над ней художниках. Во время экскурсии можно будет подробно ознакомиться с Кренгольмской текстильной продукцией, с условиями, возможностями, процессами производства и создававшими её художниками.

“Мы очень рады, что благодаря выставке, к нам попали несколько тканей в полную ширину прямо из домашних шкафов. Хотя образцы почти всех произведённых на Кренгольме тканей сохранились, в нашем распоряжении были только куски размером форматов А3-А4, — говорит куратор Кай Лобьякас. — Наше общее желание — донести знания о Кренгольмских дизайнерах и их художественном оформлении до широкой общественности и в виде книги. Это действительно того стоит. В данной момент мы заняты поиском финансирования.”

На выставке вниманию зрителя представлен необычайно широкий спектр произведённых на Кренгольме тканей, посредством которого представлена позиция художника на текстильном производстве и сами художники, занимавшиеся дизайном с начала 1960-х годов, например, Ирина Шевчук, Шамиль Алиев, Койду Сирп, Маасике Маасик, Борис Уваров, Надежда Хлесткова, Тамара Барбарина, Наталья Капаева, Елена Упатова и многие другие.

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Подготовленная в сотрудничестве с Нарвским музеем выставка открыта до 9 августа ежедневно 11-18:00. Эстонский музей прикладного искусства и дизайна находится в Таллинне по адресу Лай 17.

Экскурсия на русском языке пройдет 09.08 в 13:00!

Более подробно можно узнать ЗДЕСЬ.

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