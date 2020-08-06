ИДЕМ В МУЗЕЙ! В Таллинне пройдет экскурсия на русском языке “Узоры: дизайн Кренгольмского текстиля 1963-2005”
В это воскресенье, девятого августа, в 13:00 в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна можно будет увидеть выставку о продукции Кренгольмской текстильной мануфактуры и работавших над ней художниках. Во время экскурсии можно будет подробно ознакомиться с Кренгольмской текстильной продукцией, с условиями, возможностями, процессами производства и создававшими её художниками.
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