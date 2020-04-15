ИДЕМ В МУЗЕЙ! В воскресенье Fotografiska проведет виртуальную экскурсию по выставке Tom of Finland

На выставке представлено уникальное собрание оригинальных фотографий, фотоколлажей, эскизов и рисунков: мы увидим весь рабочий процесс, как фотографии становятся эскизами и затем готовыми рисунками, и все это создано самим Томом. Ларец с изображениями помогает понять, как он умело и в преувеличенном виде изображал мужественных, привлекательных и уверенных в себе мужчин, с большими мускулами, одежда которых представляла собой всевозможные виды униформы, кожаные и латексные фетиши, которые указывали на распространенный тренд в гей-культуре.

Тоуко Лааксонен своим творчеством подверг ценности современного общества проверке на прочность. В то же время, представители гей-сообщества, которым он приносил радость и возбуждение, считали его самым ярким представителем этого движения в мире. Это было в то время, когда гомосексуальные отношения были наказуемы в уголовном порядке и считались психическими отклонениями. Чтобы скрыть свою личность, Лааксонен многие годы работал под разными псевдонимами.