ИДЕМ В МУЗЕЙ! В воскресенье Fotografiska проведет виртуальную экскурсию по выставке Tom of Finland

В воскресенье, 19 апреля, в 17:00 часов, Fotografiska проведет для всех желающих виртуальную экскурсию по выставке “The Darkroom” Тома оф Финланда, которая впервые раскрывает автора в качестве фотографа. Немногие знают, что всемирно известный создатель гомоэротических рисунков Том оф Финланд, настоящее имя которого Тоуко Лааксонен, для своих рисунков использовал фотографии своих друзей и партнеров. Центр Fotografiska Tallinn стал первым местом в мире, где можно увидеть фотографии художника вместе со сделанными на их основе рисунками. Выставка открыта в сотрудничестве с целевым фондом Тома оф Финланда.
На выставке представлено уникальное собрание оригинальных фотографий, фотоколлажей, эскизов и рисунков: мы увидим весь рабочий процесс, как фотографии становятся эскизами и затем готовыми рисунками, и все это создано самим Томом. Ларец с изображениями помогает понять, как он умело и в преувеличенном виде изображал мужественных, привлекательных и уверенных в себе мужчин, с большими мускулами, одежда которых представляла собой всевозможные виды униформы, кожаные и латексные фетиши, которые указывали на распространенный тренд в гей-культуре.
Тоуко Лааксонен своим творчеством подверг ценности современного общества проверке на прочность. В то же время, представители гей-сообщества, которым он приносил радость и возбуждение, считали его самым ярким представителем этого движения в мире. Это было в то время, когда гомосексуальные отношения были наказуемы в уголовном порядке и считались психическими отклонениями. Чтобы скрыть свою личность, Лааксонен многие годы работал под разными псевдонимами.
“У нас в Fotografiska уже стало традицией организовывать экскурсии по различным выставкам, которые проводят или наши гиды и приглашенные гиды, или художники и кураторы лично. Такой формат очень хорошо принимается людьми, потому что у участников есть возможность больше узнать о конкретной выставке и об авторе. Поскольку весенний сезон с новыми выставками в связи со вспышкой коронавируса и введением в стране чрезвычайного положения неожиданно оказался на паузе, мы впервые выставим свои экскурсии в дигитальное пространство. Это даст людям возможность стать частью нашей экспозиции, которая на данный момент стоит за закрытыми дверями”, — объяснила соучредитель Fotografiska и руководитель выставок Марья Лоорентс.
“Поскольку совсем скоро, в начале мая, исполнится 100 лет со дня рождения Тома оф Финланда, мы решили посвятить экскурсию именно его творчеству”, — добавила Лоорентс. 19 апреля — это последний день, когда выставку можно увидеть в Fotografiska.
Технически экскурсия выстроена таким образом, чтобы предложить зрителям как можно более реальные впечатления, вызывая у них чувство причастности к выставке, что публика является частью выставки, так сказать частью ее физической среды. Можно будет увидеть кадры фотографий и услышать истории, которые скрываются за ними. В ходе экскурсии будут привлекаться и участники, у которых будет возможность у себя дома у экранов присоединиться и задать куратору или гиду дополнительные вопросы от себя. Также в экскурсии примут участие три гостя, которые зададут свои вопросы по видеосвязи.
Виртуальную экскурсию проведет Эло Аун, гид Fotografiska Tallinn, к которому по видео-мосту присоединится куратор выставки Берндт Арелль, который работает с творчеством Тома оф Финланда уже многие годы. Желающие смогут присоединиться к экскурсии через ссылку YouTube, которая будет размещена на каналах Fotografiska в социальных сетях. Вопросы можно будет задавать с помощью приложения Slido. Экскурсия будет идти от 45 минут до 1 часа, и будет проходить на английском языке.
Виртуальная экскурсия по выставке для всех бесплатна, но по желанию можно приобрести билет на выставку в интернет-магазине Fotografiska Tallinn. Это может быть тем жестом зрителя, который покажет, что он остался под впечатлением от экскурсии. В то же время это может быть просто желанием поддержать Fotografiska в период, когда центр фотографий не может работать в обычном режиме.
Подробнее о выставке “The Darkroom” можно прочитать на сайте Fotografiska.
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