ИДЕМ В МУЗЕЙ: Завтра в Fotografiska открывается выставка “Добро пожаловать домой” американской кино- и фотохудожницы Алекс Прагер

Выставка американской кино- и фотохудожницы Алекс Прагер “Добро пожаловать домой” (Welcome Home) представляет собой экспозицию кинематографичных фотографий и короткометражного фильма “Игра на ветру” (Play the Wind). Все фотографии основываются на тщательно продуманных сценах, комбинируя отсылки к истории искусства, аспектам культуры и личным событиям из жизни автора. Автор использует конкретных действующих лиц, сценарии, события и явления, стиль причесок и одежды с 1940-х до 1990-х годов. Прагер рассматривает в своем творчестве темные стороны человеческой природы и реальности, выполняя работы с превосходной технической точностью и множеством деталей.

Прагер решила стать профессиональным фотографом после посещения выставки Уильяма Эгглстона, проходившей в 1999-2000 годах в Музее Гетти. Большое влияние на Прагер оказало то, как Эгглстон использовал цвет в своих работах и умел запечатлевать повседневные сцены. Прагер, сразу решила, что она должна стать профессиональным фотохудожником и на этой же неделе купила фотоаппарат и все необходимое оборудование для проявления фотографий. Позже она начала интересоваться кино и режиссурой. Лос-Анджелес, в котором Прагер выросла и где сейчас живет и работает, также всегда способствовал развитию ее интереса к кино. Прагер сотрудничает с опытными техниками, гримерами, осветителями, актерами, художниками по костюмам Голливуда, которые помогают создавать необходимые для съемок декорации и правдоподобно изображать истории, которые часто сосредоточены на напряжении между реальностью и вымыслом.