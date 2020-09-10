10.09.2020, 13:06

ИДЕМ В МУЗЕЙ: Завтра в Fotografiska открывается выставка “Добро пожаловать домой” американской кино- и фотохудожницы Алекс Прагер


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ИДЕМ В МУЗЕЙ: Завтра в Fotografiska открывается выставка “Добро пожаловать домой” американской кино- и фотохудожницы Алекс Прагер
Alex Prager

Творчество американской кино- и фотохудожницы Алекс Прагер стирает границу между реальностью и выдумкой, а изображенные на фотографиях мелодраматические сцены заставляют картины оживать. Выставка “Добро пожаловать домой” (“Welcome Home”) играет на чувстве ностальгии и воспоминаниях, воссоздает реальность, рассказывая неповторимые истории.

Выставка американской кино- и фотохудожницы Алекс Прагер “Добро пожаловать домой” (Welcome Home) представляет собой экспозицию кинематографичных фотографий и короткометражного фильма “Игра на ветру” (Play the Wind). Все фотографии основываются на тщательно продуманных сценах, комбинируя отсылки к истории искусства, аспектам культуры и личным событиям из жизни автора. Автор использует конкретных действующих лиц, сценарии, события и явления, стиль причесок и одежды с 1940-х до 1990-х годов. Прагер рассматривает в своем творчестве темные стороны человеческой природы и реальности, выполняя работы с превосходной технической точностью и множеством деталей.

Прагер решила стать профессиональным фотографом после посещения выставки Уильяма Эгглстона, проходившей в 1999-2000 годах в Музее Гетти. Большое влияние на Прагер оказало то, как Эгглстон использовал цвет в своих работах и умел запечатлевать повседневные сцены. Прагер, сразу решила, что она должна стать профессиональным фотохудожником и на этой же неделе купила фотоаппарат и все необходимое оборудование для проявления фотографий. Позже она начала интересоваться кино и режиссурой. Лос-Анджелес, в котором Прагер выросла и где сейчас живет и работает, также всегда способствовал развитию ее интереса к кино. Прагер сотрудничает с опытными техниками, гримерами, осветителями, актерами, художниками по костюмам Голливуда, которые помогают создавать необходимые для съемок декорации и правдоподобно изображать истории, которые часто сосредоточены на напряжении между реальностью и вымыслом.

“Меня тронули картины, которые источали жизненную силу художника. Именно это меня впервые заинтересовало в работах Уильяма Эгглстона, иначе это были бы вполне обычные фотографии. Когда я решила стать профессиональным фотографом, моей целью было найти способ вложить что-то от себя в свою работу. Мне нравится включать в свои работы отсылки к моей собственной жизни и общественные темы, а также более темную сторону человеческой природы или реальности, которая остается под искусственно созданной поверхностью, скрывающей самое важное в жизни”, — сказала Алекс Прагер о своей работе.

Alex Prager

“Мир Алекса Прагера красочен, мелодраматичен и в стиле Хичкока. Хотя все ее работы постановочны, они источают ужас и волнение, присущие фильмам Хичкока, — сказала Маарья Лоорентс, одна из основателей Fotografiska в Таллинне, — Кажется на фотографиях герои оживают и рассказывают зрителю о том, что произошло непосредственно перед и после момента, запечатленного за доли секунды”.

Алекс Прагер (род. 1979) родилась и выросла в Лос-Анджелесе и поддерживает тесные отношения с Голливудом, поэтому нет ничего удивительного в ее любви к кино. Художник называет свой родной город своим величайшим источником вдохновения, который она описывает как свободный от правил Дикий Запад. Там она начала свою карьеру, снимая малобюджетные фотографии и фильмы, но затем продолжила ставить и более сложные живые сцены (картины), черпая вдохновение в событиях собственной жизни и социальных вопросах.

Выставка Алекс Прагера “Добро пожаловать домой” открыта для посетителей с 11 сентября по 29 ноября в Fotografiska. Помимо фоторабот, на выставке можно увидеть последний короткометражный фильм художника “Играй на ветру”.

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