ИДЕМ В ПОХОД! 30 июня можно познакомиться с многообразием природы Астангу

Область включает влажный лес в северной части и южный альвар с разнообразными видами растительности, которые разделяет уступчатый склон. Связанная с находящимся близко к земле известняком открытая фауна сформировала зеленую зону с самым богатым видовым разнообразием. Астангу является очень важным звеном в сохранении целостного зеленого пояса Таллинна. Кроме альвара и глинта, здесь находится множество других ценных мест обитания: глинтовый лес, рамень, где растут ильмы, а также болото с черной ольхой.

При регистрации необходимо соблюдать меры защиты от коронавируса: мероприятие не рекомендуется для входящих в группу риска людей, принимать участие в нем могут только люди без симптомов заболевания. В походе рекомендуется использовать защитные маски.

Участие в походе бесплатное, но необходима предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/Uchebnye-pohody-i-ekskursii на русском языке и https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Oppematkad-looduses на эстонском языке. Регистрация откроется сегодня, 25 июня, в 12 часов.