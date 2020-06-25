ИДЕМ В ПОХОД! 30 июня можно познакомиться с многообразием природы Астангу

Во вторник, 30 июня, в 18:00 часов друзья природы приглашаются в поход серии “Времена года в природе Таллинна”, который в этот раз пройдет по Астангу. С многообразием природы района познакомят Тыну Лааси (на эстонском языке) и Александра Муратова (на русском языке).
Область включает влажный лес в северной части и южный альвар с разнообразными видами растительности, которые разделяет уступчатый склон. Связанная с находящимся близко к земле известняком открытая фауна сформировала зеленую зону с самым богатым видовым разнообразием. Астангу является очень важным звеном в сохранении целостного зеленого пояса Таллинна. Кроме альвара и глинта, здесь находится множество других ценных мест обитания: глинтовый лес, рамень, где растут ильмы, а также болото с черной ольхой.
При регистрации необходимо соблюдать меры защиты от коронавируса: мероприятие не рекомендуется для входящих в группу риска людей, принимать участие в нем могут только люди без симптомов заболевания. В походе рекомендуется использовать защитные маски.
Поход организует Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства при поддержке ЦУ Центра инвестирования в окружающую среду (KIK). Больше информации о природе и истории Астангу здесь: citynature.eu/ala/astangu
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